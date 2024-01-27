27 января 2024, 12:14

Глава Минздрава Подмосковья Сапанюк проверил работу больниц в Пушкино

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк приехал в Пушкино с рабочим визитом. Он проверил работу четырех медицинских учреждений, а затем провел встречу с жителями городского округа.

В первую очередь Сапанюк осмотрел поликлинику № 4 в микрорайоне Клязьма, там медпомощь получают более 10 тысяч человек. Министр пообщался с врачами и пациентами.

Один из часто задаваемых вопросов министра жителям: «Прошли ли вы диспансеризацию?» Большинство пациентов ответили утвердительно. Сапанюк отметил, что Московская область входит в топ-10 России по программе диспансеризации.

Затем министр посетил станцию скорой помощи и взрослую поликлинику № 1 на улице 50 лет Комсомола, где вот-вот начнется ремонт. Последнем местом посещения стал хирургический корпус № 2 Пушкинской больницы. Это медучреждение уже начали обновлять.

После осмотра клиник глава подмосковного Минздрава встретился с жителями. Беседа продлилась почти два часа, на ней присутствовали 30 человек. Один из вопросов касался помощи участникам специальной военной операции.

«В наших медицинских организациях создана сеть совершенно новых кабинетов, которых раньше не было. Это кабинеты медико-психологического консультирования», - рассказал Сапанюк.

В Московской области открыты 46 таких кабинетов. В них работают квалифицированные психологи.

Более трех миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2023 году. Обследования выявили у них почти 130 тысяч заболеваний, о которых пациенты раньше не подозревали. Всех направили на лечение.

Больницы Врачи Поликлиники Россия Диспансеризация Пушкино
27 января 2024, 11:46
«Сделано в России». Компании из Подмосковья представили свои товары на фестивале-ярмарке в Китае
РИА «Новости»
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Первый фестиваль-ярмарка отечественных товаров «Сделано в России» открылся 27 января в городе Шэньян. Свои товары там представили 10 компаний из Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций Московской области.

«Подмосковье и Китай - давние и проверенные партнеры, которые одинаково эффективно развивают и экспортную, и инвестиционную работу», - заявила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В выставке от Московской области участвуют компании по производству сладостей, мясной продукции, консервированных овощей, лекарств и лечебных препаратов для красоты и здоровья. На фестивале также проходят концерты, дегустации и мастер-классы. По прогнозам, за неделю мероприятие посетят около трех миллионов человек. Ярмарка «Сделано в России» продлится до 5 февраля.

Совокупный объем инвестиций компаний с китайским капиталом уже превысил 27 миллиардов рублей. Проекты зарубежных компаний позволили создать в регионе около 10 тысяч рабочих мест.

Ранее торгово-экономическая ярмарка началась в китайском городе Чунцинь. В ней участвуют четыре предприятия из Подмосковья , они представляют соленья, соки и морсы, а также шоколадные конфеты.

Инвестиции Лекарства Россия Фестивали Китай
26 января 2024, 22:34
Ремонтировать котел начали на котельной «Восточная» в Электростали
Freepik
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На котельной «Восточная» в Электростали начали ремонтировать один из котлов. Об этом сообщила глава городского округа Инна Волкова в своем Telegram-канале.

По ее словам, приступить к ремонтным работам ранее не позволяли погодные условия.

«В этот период в концевых домах может быть понижение температуры теплоносителя. Понимаем это неудобство, поэтому сотрудники котельной постараются произвести все работы быстро. Ремонтная бригада уже демонтировала обмуровку котла», - сказала она.

По словам Волковой, потом рабочие приступят к восстановлению трубной части котлового контура. На следующем этапе начнут ремонтировать второй котел.

Ранее стало известно, что число аварий на объектах жизнеобеспечения в Московской области снизилось на 5% за неделю. Аварийно-восстановительная служба МО «МОС АВС» получила 282 сообщения о сбоях.

Работа Коммунальные аварии Электросталь Ремонтные работы
26 января 2024, 21:59
Сергей Никитенко вручил ветеранам из Серпухова знаки 80-летия снятия блокады Ленинграда
Телеканал «360»
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Глава городского округа Серпухов вручил ветеранам знаки 80-летия снятия блокады Ленинграда. С поздравлениями Сергей Никитенко приехал к блокадникам домой.

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Среди тех, кто выжил в блокадном Ленинграде - жительница Серпухова Валентина Райкова. Когда город попал под оккупацию ей было всего 10 лет. Тем не менее, пережитое блокадница хорошо помнит до сих пор.

«Есть было совершенно нечего, появились вши, все кругом холодно топить было нечем», - рассказала Валентина Райкова.

После окончания школы Валентина Николаевна решила продолжить свое образование и поступила в Воронежский строительный институт. Затем поехала в Хабаровск по распределению, там женщина работала инженером по приемке подземных сооружений. Позже она перебралась в Чехов, а далее переехала к своему мужу, который находился в Серпухове.

Сергей Никитенко в честь важной даты навестил пенсионерку и вручил знак восьмидесятилетия снятия блокады. Глава Серпухова подчеркнул, что очень важно для истории всей страны не забывать о таких событиях.

Ветераны Серпухов История Блокада Ленинграда
26 января 2024, 21:38
Более 500 учащихся отметили День студента на центральном катке Подольска
Телеканал «360»
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В Подольске студенты отметили свой праздник на центральном катке города в парке имени Виктора Талалихина. Бесплатным входом по студенческим билетам воспользовались около 500 учащихся колледжей и институтов.

На катке состоялась торжественная церемония с поздравлениями и награждением участников. Ольга Соколова, председатель комитета по делам молодежи администрации городского округа города Подольск, лично поздравила волонтеров города. Студенты помогали жителям микрорайонов Климовск и Шепчинки во время перебоев с отоплением. Она вручила 36 благодарностей.

После перед гостями выступили юные фигуристы из спортивной школы «Витязь». Для студентов округа лед открыли на два часа в вечернее время.

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Праздники Подольск Студенты

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