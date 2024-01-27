Глава Минздрава Подмосковья Сапанюк проверил работу больниц в Пушкино

В первую очередь Сапанюк осмотрел поликлинику № 4 в микрорайоне Клязьма, там медпомощь получают более 10 тысяч человек. Министр пообщался с врачами и пациентами.

Один из часто задаваемых вопросов министра жителям: «Прошли ли вы диспансеризацию?» Большинство пациентов ответили утвердительно. Сапанюк отметил, что Московская область входит в топ-10 России по программе диспансеризации.

Затем министр посетил станцию скорой помощи и взрослую поликлинику № 1 на улице 50 лет Комсомола, где вот-вот начнется ремонт. Последнем местом посещения стал хирургический корпус № 2 Пушкинской больницы. Это медучреждение уже начали обновлять.

После осмотра клиник глава подмосковного Минздрава встретился с жителями. Беседа продлилась почти два часа, на ней присутствовали 30 человек. Один из вопросов касался помощи участникам специальной военной операции.

«В наших медицинских организациях создана сеть совершенно новых кабинетов, которых раньше не было. Это кабинеты медико-психологического консультирования», - рассказал Сапанюк.

В Московской области открыты 46 таких кабинетов. В них работают квалифицированные психологи.

Более трех миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в 2023 году. Обследования выявили у них почти 130 тысяч заболеваний, о которых пациенты раньше не подозревали. Всех направили на лечение.