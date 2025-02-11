11 февраля 2025, 16:58

Глава Минздрава Алтая провел мастер-класс для студентов и спасателей в Красногорске

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Открытый мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в медцентре имени Рошаля в Красногорске. Его провел глава Минздрава Алтая Дмитрий Хубезов.

Заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов ознакомился с работой медучреждения и провел обучение по оказанию первой помощи и тактической медицине для студентов медколледжа, работников МЧС и других экстренных служб.

По словам главы подмосковного Минздрава максима Забелина, слушателям рассказали об остановке кровотечения, помощи в чрезвычайных ситуациях, а также действиях при ДТП.

«Особое внимание уделялось помощи при боевых ранениях и травмах, полученных в результате атак БПЛА, действиям при террористических актах. Разбирали не просто теоретические примеры, а реальные случаи из практики сотрудников. Эти знания они будут передавать в дальнейшем на курсах по оказанию первичной помощи», - сказал он.

Обучения проводят в рамках поручения президента по подготовке населения и сотрудников экстренных служб. Мастер-классы пройдут 11 и 12 февраля.

Красногорск Больницы Врачи
11 февраля 2025, 17:48
Ансамбль «Серпантин» из Лобни победил в международном фестивале
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Образцовый хореографический ансамбль «Серпантин» Дома культуры «Красная Поляна» в Лобне победил в международном фестивале «Геометрия танца». Мероприятие прошло в Москве.

Танцоры из Лобни представили три номера «Поиграй с дождиком», «Кран потек» и «До второго дыхания» в разных возрастных категориях и удостоились звания лауреатов первой степени во всех группах. Коллектив также получил награду в номинации «Высокий уровень исполнительского мастерства».

Ансамблем руководит Елена Кодина.

Дом культуры «Красная поляна» - старший в Лобне. В 2024 году ему исполнилось 95 лет. В кружках занимаются около 800 человек. Воспитанники регулярно побеждают и занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. Подробности обучения можно узнать по телефону: 8 (495) 579-40-58.

Лобня Фестивали
11 февраля 2025, 17:45
Качество и безопасность баранины проверили на ярмарках Подмосковья в январе
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Свыше 1,5 тысячи проб баранины взяли на подмосковных ярмарках для проверки безопасности и качества в январе. Специалисты провели 2Ю1 тысячи исследований.

Вся представленная на ярмарках региона продукция проходит тщательный контроль, отметили в Минсельхозпроде Подмосковья. В январе специалисты провели 2,1 тысячи исследований при помощи химических и дозиметрических методов, а также путем варки.

«Баранина - вид мяса, содержащий большое полезных веществ и витаминов. В его состав входит цинк, оказывающий положительное воздействие на кожу. Железо, способствующее поддержанию здоровья сердечно - сосудистой системы, а также большое количество антиоксидантов», - отметили в министерстве.

Проверки проходят в несколько этапов и включают в себя осмотр животных перед убоем, оценку мяса на соответствие санитарным нормам перед упаковкой, а также контроль в магазинах. Это позволяет снизить риск распространения заболеваний и гарантировать высокое качество продукции.

Продукты
11 февраля 2025, 17:45
Боксер Алексей Папин провел спортивную зарядку в Ленинском округе
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В минувшие выходные в парке «Апаринки» Ленинского городского округа состоялось мероприятие в рамках регионального проекта «Спорт для всех». Главным гостем и вдохновителем события стал мастер спорта международного класса, чемпион мира, профессиональный боксер и кикбоксер Алексей Папин.

Утренняя зарядка собрала около 100 жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

Глава округа Станислава Каторов отметил, что такие инициативы играют значительную роль в популяризации спорта и здорового образа жизни. Чемпионы, подобные Алексею Папину, становятся примером для подражания, вдохновляя молодежь на достижение своих целей.

Во время зарядки Алексей Папин продемонстрировал участникам комплекс простых, но эффективных упражнений, которые подходят для людей любого возраста и уровня физической подготовки. После завершения спортивной программы все желающие смогли пообщаться с чемпионом, сфотографироваться с ним и задать интересующие вопросы.

Кроме того, для всех участников мероприятия было организовано чаепитие, где гости смогли продолжить общение с чемпионом в неформальной обстановке.

Спортсмены Ленинский округ
11 февраля 2025, 17:09
Московские студенты ознакомились с работой онкодиспансера в Балашихе
Московский областной онкологический диспансер
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Студенты Университета им. Вернадского побывали в Московском областном онкологическом диспансере и ознакомились с тонкостями его работы. Для учащихся этот визит стал погружением в профессию.

Студенты факультета «Сестринское дело» посетили отделения разведения химиотерапевтических препаратов и химиотерапии, а также детское онкологическое отделение № 7.

«В каждом из них они узнали о специфике работы медицинских сестер, чья поддержка и забота играют ключевую роль в процессе лечения пациентов. Особое внимание было уделено вопросам общения с пациентами и их родственниками, ведь эмоциональная поддержка часто становится важным элементом успешной терапии», - подчеркнула заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи областного онкодиспансера Жанна Дроздова.

Гости увидели, как работают современные методы диагностики и лечения рака, а также ознакомились с последними медицинскими достижениями.

Больницы Студенты

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