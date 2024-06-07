Глава Минсельхоза Подмосковья Двойных посетил агрохолдинг в Дмитрове

Московская область заключила на полях Петербургского экономического форума 216 соглашений с 2014 года. Общая сумма инвестиция составила почти два триллиона рублей. На сегодняшний день 80% проектов уже реализованы, рассказала заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Она также поделилась результатами завершившегося третьего дня ПМЭФ.

Нулевой день форума был посвящен малому и среднему бизнесу. В этот день прошло пленарное заседание, в ходе которого рассматривались новые тенденции и выполнение целей национальных проектов.

Второй и третий день форума выдались для Подмосковья богатым на соглашения. Как рассказала Екатерина Зиновьева, встречи проходили через каждые несколько минут.

«В этом году мы подписали 37 соглашений на сумму порядка 160 миллиардов рублей. Это и рамочные соглашения, это и соглашения с конкретными инвесторами. Провели, я даже, знаете, собьюсь сейчас со счета, сколько встреч. Но, наверное, встреч по 10 каждый день. Это были и китайские инвесторы, и инвесторы из Белоруссии, и наши дружеские страны, и наши российские отечественные инвесторы», - рассказала Зиновьева.

Зампред правительства Подмосковья отметила, что все соглашения, которые были подписаны в ходе форума, прорабатывались довольно долгое время.

«Ну, например, для того, чтобы привезти сюда три китайских проекта, мы ездили в Китай, встречались с этими инвесторами, проводили несколько с ними встреч. И сейчас мы презентуем эти проекты не просто как некие будущие договоренности, а, например, проект по производству контейнеров, они уже взяли землю, уже подписан договор. А производитель банкоматов нашел себе место в индустриальном парке „Климавтотранс“», - указала зампред.

Кроме того, сегодня стали известны лидеры по инвестиционной привлекательности. Этот рейтинг имеет большое значения для Подмосковья. При этом регион третий год подряд держится в тройке лидеров.

«Вы знаете, на самом деле этот рейтинг, он чем хорош, что мы можем учиться друг у друга, учиться у наших коллег. И вот для того даже, чтобы остаться на той или иной позиции рейтинга, ты должен все равно каждый следующий день быть лучше себя предыдущего, потому что никто не стоит на месте», - подчеркнула Зиновьева.

Отдельное внимание она уделила импортозамещению. На сегодняшний день в Подмосковье удалось наладить производство множества компонентов, которые перестали поставлять из-за рубежа. В ходе форума регион заключил два крупных контракта.

«Первый из них на 41 миллиард рублей. У нас давно не было таких проектов. Будем надеяться, что он будет реализован, он уже стартовал. Производство горно-шахтных машин, горно-шахтного оборудования для добычи полезных ископаемых. Причем, как вы понимаете, их в Подмосковье нет, но машины для их добычи будут производиться у нас.

Землю компания „Гормаш Глобал“ уже получила - три участка в Солнечногорске уже начинают сборку», - отметила зампред.

Еще одно соглашение касается новых проектов по формату Light Industrial. Он помогает создать инфраструктуру и комфортные условия для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, Зиновьева рассказала о строительстве новых индустриальных парков на территории Подмосковья. В этом году губернатор региона Андрей Воробьев анонсировал строительство пяти таких объектов.

«Сейчас мы делаем пять новых государственных индустриальных парков, и туда как раз вводим новый формат. Этот формат мы для себя назвали „пять в одном“. То есть это сети, естественно, грамотная опытная управляющая компания. Мы начинаем строить готовые производственные помещения двух форматов. Первый - это формат Light Industrial для малого и среднего бизнеса. И второй - это большие и производственные пространства, ну, допустим, по 30 тысяч квадратных метров», - подытожила зампред.

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