27 января 2024, 19:14

Глава Минпромторга Денис Мантуров посетил машиностроительное предприятие Красногорска

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

В ходе рабочей поездки заместитель председателя правительства и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров осмотрел красногорский завод «Бецема». Предприятие является одним из ведущих отечественных производителей специализированной техники.

В рабочем визите вместе с Денисом Мантуровым принял участие первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский, генеральный директором завода «Бецема» Сергей Трифонов и другие участники Денис Мантуров ознакомился со сборочно-сварочным участком предприятия. На площадке «Бецема» производятся самосвалы, автоцистерны, дорожно-строительная техника, нефтесервисное оборудование и другие виды специализированной техники. Компания также экспортирует свою продукцию в различные страны, включая Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь.

Глава Минпромторга выразил свою поддержку предприятию и отметил его важность для экономики страны. Он также отметил, что правительство будет продолжать поддерживать отечественных производителей и создавать условия для их развития.

Осмотр завода «Бецема» позволил Денису Мантурову получить полное представление о его производственных мощностях и потенциале. Это также дает возможность рассмотреть Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году заменят более 500 автобусов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Заводы Экономика Промышленность Денис Мантуров
27 января 2024, 19:00
Сборная Солнечногорска уступила команде легенд хоккея в матче турнира «Выходи во двор»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В матче звездной сборной «Легенды хоккея» с любительской командой Солнечногорска победу одержали гости со счетом 6:5. Это была уже вторая встреча команды звездных хоккеистов со сборной округа.

Матч прошел на ледовой арене в Солнечногорске. За команду легенд сыграли знаменитые хоккеисты, такие как Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Алексей Терещенко, Рафаэль Батыршин, Сергей Коньков и Максим Гончаров. Тренировал команду Александр Якушев.

Для всех желающих перед началом игры прошел мастер-класс от профессиональных хоккеистов. В Солнечногорске секретами хоккейного мастерства с юными спортсменами делился Сергей Коньков.

Матч с любительской командой Солнечногорска был напряженным и захватывающим. Обе команды атаковали ворота и до последнего момента оставался шанс на ничью. Однако «Легенды» смогли одержать победу уже во второй раз, хотя и с минимальным отрывом.

Проект «Выходи во двор» стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта звездные хоккеисты посещают разные города Подмосковья, играют с местными командами и проводят мастер-классы для юных спортсменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск Хоккей Вячеслав Фетисов
27 января 2024, 16:48
Снежная дискотека с конкурсами и эстафетами прошла в парке Толстого в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
На базе музейно-выставочного комплекса «Артишок» в парке Толстого в Химках прошло яркое мероприятие. Снежная дискотека собрала самую активную молодежь городского округа.

Для участников подготовили зажигательная дискотека с приглашенным ди-джеем, концерт творческих коллективов города и фотосессия с тематическими табличками. Также провели веселые эстафеты и конкурсы, такие как «Катим сани» и «Метание валенок». Вся развлекательная программа проходила на главной сцене парка Толстого.

Один из муниципальных депутатов городского округа Химки, Владимир Суслов, отметил, что в парке Толстого на протяжении всего зимнего периода проводятся различные мероприятия и акции для жителей всех возрастов. Он добавил, что каждый может найти здесь развлечение по своему вкусу - провести время с семьей или принять участие в эстафетах и конкурсах.

Далее в музейно-выставочном комплексе «Артишок»провели семинар по профориентации под названием «Маршрут успеха». На нем ребята смогли подобрать для себя подходящую сферу реализации, выбрать профессию мечты, узнать, как поступить в вузы и определиться с предметами для единого государственного экзамена.

В завершение праздника молодые жители Химок поучаствовали в экологическом мастер-классе. Вместе с волонтерами они создали кормушки для птиц и повесили их в парке.

Отметим, что в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» с декабря по февраль в Химках будет проведено более 700 мероприятий. Развлекательная программа подготовлена для всех парков города.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки конкурсы Парки
27 января 2024, 16:35
Семьи участников спецоперации из Химок побывали на международной выставке «Россия»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Для семей военнослужащих из Химок организовали экскурсию по международной выставке-форуму «Россия» на Выставке достижений народного хозяйства. Участие в поездке приняли представители центра поддержки семей военнослужащих патриотического клуба «Сова», а также штаб комитета семей воинов Отечества.

На выставке гостей познакомили с экспозицией «Регионы России» и провели интерактивное шоу. Напомним, выставка-форум «Россия» проходит в Москве до 12 апреля.

В Химках ведут большую работу по оказанию помощи городам Донбасса. При поддержке главы Дмитрия Волошина неравнодушные жители, волонтёры активно участвуют в благотворительной деятельности, собирают гуманитарные грузы с необходимыми вещами и продовольствием.

На данный момент в округе открыто девять пунктов сбора гуманитарной помощи. Их адреса можно уточнить по телефону горячей линии Центра поддержки участников СВО и их семей: 7(495) 793-09-88.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил федеральные и областные награды на многодетным семьям на торжественном открытии Года семьи в Красногорске. На мероприятии присутствовали участники специальной военной операции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Химки Выставка-форум «Россия»
27 января 2024, 16:21
Волонтеры в Химках зажгли сотни свечей в память о героях блокадного Ленинграда
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Подвиг героев блокадного Ленинграда почтили в Химках. Жителям городского округа раздали порции хлеба весом 125 граммов и зажгли сотни свечей в сквере имени Марии Рубцовой.

Вместе с жителями Химок в акции принял участие местный депутат Александр Васильев и председатель общественной организации блокадников Ленинграда Надежда Туманова. Они почтили память погибших и выразили свое уважение к героям блокады.

«Это событие навсегда останется в нашей памяти и сердцах. Каждый год мы чтим подвиг тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой», - сказал депутат Совета депутатов Александр Васильев.

К подножию памятника медицинским сестрам «Подвиг милосердия» возложили цветы. Надежда Туманова, пережившая блокаду вместе с матерью и сестрой, поделилась своими воспоминаниями о тех ужасных днях. Из того, что осталось в памяти у женщины - жестокость немцев и мамины теплые руки.

В память о 872 днях блокады участники мероприятия зажгли сотни свечей. В сквере имени Марии Рубцовой также прошла фотовыставка, на которой представлены снимки событий времен блокады. Муниципальный депутат Юлия Ишкова напомнила, что блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня, пока город не был окончательно освобожден 27 января 1944 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Волонтеры Блокада Ленинграда

Новости по теме