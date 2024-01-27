Глава Минпромторга Денис Мантуров посетил машиностроительное предприятие Красногорска

В рабочем визите вместе с Денисом Мантуровым принял участие первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский, генеральный директором завода «Бецема» Сергей Трифонов и другие участники Денис Мантуров ознакомился со сборочно-сварочным участком предприятия. На площадке «Бецема» производятся самосвалы, автоцистерны, дорожно-строительная техника, нефтесервисное оборудование и другие виды специализированной техники. Компания также экспортирует свою продукцию в различные страны, включая Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Беларусь.

Глава Минпромторга выразил свою поддержку предприятию и отметил его важность для экономики страны. Он также отметил, что правительство будет продолжать поддерживать отечественных производителей и создавать условия для их развития.

Осмотр завода «Бецема» позволил Денису Мантурову получить полное представление о его производственных мощностях и потенциале. Это также дает возможность рассмотреть Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году заменят более 500 автобусов.

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