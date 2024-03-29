Глава Люберец Волков проверил капремонт жилого дома в поселке Красково
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход выполнения капитального ремонта жилого дома в поселке Красково. Объект расположен на улице Лорха, дом № 10.
Волков рассказал, что сейчас специалисты завершили работы по усилению стен и перекрытий фасада дома.
«Благоприятные погодные условия позволяют приступить к замене деревянных дверей на металлические с остеклением на переходных балконах», - добавил муниципалитета.
Он добавил, что в рамках капремонта в доме установят декоративные ограждения на балконах, а также корзины для кондиционеров. Дизайн проект полностью утвержден, а работы планируют завершить к сентябрю 2024 года.
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