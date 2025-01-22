Глава Люберец Волков провел встречу с жителями дома на улице Побратимов

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» городского округа Лосино-Петровский совместно с сотрудниками ДПС провели рейд-контроль, направленный на соблюдение правил дорожного движения и обеспечение безопасности перевозки детей в автомобилях. Основной целью мероприятия стало привлечение внимания водителей к необходимости соблюдения правил перевозки маленьких пассажиров.

Инспекторы ДПС останавливали транспортные средства, в которых находились дети, и проверяли, насколько ответственно водители относятся к их безопасности. Особое внимание уделялось правильному использованию ремней безопасности и детских удерживающих устройств, которые значительно снижают риск получения травм в случае дорожно-транспортного происшествия.

В рамках рейда водителям также вручали информационные листовки с напоминанием о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций.

«Это отличная возможность для всех участников дорожного движения задуматься о своей безопасности и безопасности окружающих!» - отметил один из участников рейда.

Подобные мероприятия способствуют повышению уровня ответственности водителей и формированию культуры безопасного поведения на дорогах, что особенно важно для сохранения жизни и здоровья самых юных участников дорожного движения.