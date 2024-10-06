Глава Люберец Волков проведет выездной прием жителей в поселке Красково

Выездной прием пройдет в Красковском культурном центре по адресу: улица Лорха, дом № 2.

«Уважаемые люберчане, 10 октября проведем встречу с жителями в формате выездной администрации с участием старост и уличкомов. Вы сможете задать интересующие вопросы всем ответственным лицам. Приглашаю всех желающих», - отметил Волков.

Начало встречи - в 18:00.

Отметим, выездные приемы проходят в Люберцах регулярно. Дату и время проведения мероприятий можно узнать на страницах главы округа в социальных сетях или на сайте администрации. Приемы проводят и заместители главы. Они также анонсируют встречи на своих ресурсах.

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