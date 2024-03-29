Глава Люберец Волков пригласил жителей округа на акцию памяти о погибших в «Крокусе»

Дети с особенностями развития могут бесплатно заниматься иппотерапией в Московской области. Замдиректора Центра развития физической культуры, спорта и отдыха Александра Стрельцова рассказала в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской о том, как общение с лошадьми улучшает психологическое и физическое состояние детей.

По словам Стрельцовой, в конно-спортивный центр чаще всего приводят детей с ДЦП. Также есть ребята с родовыми травмами и задержкой психического развития.

«Редко это бывает одно заболевание, обычно мы имеем совокупность заболеваний, с которыми мы работаем», - рассказала иппотерапевт.

Верховая езда и даже просто общение с лошадьми помогает улучшить состояние детей. В первую очередь, улучшается психологическое состояние: они становятся менее зажатыми, начинают лучше проявлять свои эмоции. Позитивные физические изменения наступают в случае комплексного лечения, где иппотерапия идет как сопровождение.

«Когда мы сажаем ребенка на лошадку, мы получаем физиологическое влияние лошади на корпус тела человека. Лошадь шагает, передается импульс, улучшается кровоснабжение, в том числе, мозга. Плюс температура лошади выше человеческой, соответственно, идет разогревание мышц, что тоже способствует расслаблению всадника», - объяснила Стрельцова.

Занятия для детей с ограниченными физическими и умственными способностями проходят бесплатно - их финансирует правительство Московской области. Чтобы записаться на курс, сперва нужно получить справку от врача. Стрельцова предупредила, что при некоторых заболеваниях иппотерапия может спровоцировать ухудшение.

Летом прошлого года конный клуб в Истре начал проводить бесплатные занятия для семьей участников СВО.