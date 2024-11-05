Глава Люберец Владимир Волков проверил работу котельной на улице Попова
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил работу котельной на улице Попова. Она питает 11 многоквартирных домов.
Котельная на улице Попова построена в 1968 году, поэтому ей уделяют особое внимание при подготовке к отопительному сезону.
Объект находится в эксплуатации АО «Люберецкая теплосеть» с 1990 года.
«Специалисты организации в летний период заменили два котла, насосы горячего и холодного водоснабжения, теплообменник. В настоящее время оборудование функционирует исправно. Проведенные работы позволили повысить качество теплоснабжения 11 многоквартирных домов», - рассказал Волков.
Владимир Волков отметил, что здания котельных в Люберцах приведут к общему архитектурному облику городского округа.
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