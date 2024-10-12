Глава Люберец Владимир Волков проверил капремонт жилого дома в Краскове
Владимир Волков проверил ход капитального ремонта жилого дома в поселке Красково в Люберцах. Его построили в 2009 году, но подрядчик допустил ошибки, поэтому строение приведут в порядок.
Глава округа Владимир Волков выехал к дому № 10 на улице Лорха.
«17-этажный многоквартирный дом сдан в 2009 году - срок эксплуатации небольшой. Но застройщиком были допущены нарушения при облицовке фасада: отсутствовало армирование, в результате чего кирпич начал осыпаться. Региональный Фонд капремонта пошел нам навстречу, дом был оперативно включен в программу», - отметил Владимир Волков.
На объекте трудятся 40 специалистов. Они выполняют работу по графику. На сегодня строительная готовность составила 75%. Объект должны сдать в конце этого года.
Подрядчик установил декоративные ограждения на переходных балконах и корзины для кондиционеров в соответствии с утвержденным жителями дизайн-проектом.
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