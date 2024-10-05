05 октября 2024, 17:55

Глава Люберец Владимир Волков наградил педагогов ко Дню учителя

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Накануне Дня учителя глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил педагогов и вручил им награды. Всего в муниципалитете трудятся 2155 учителей.

На торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, глава городского округа Люберцы поздравил учителей муниципалитета с профессиональным праздником и наградил их.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают наши уважаемые учителя. Образование Люберец - это наша гордость. Округ активно развивается, все больше людей выбирают его для жизни, воспитания детей», - сказал он.

Руководитель муниципалитета отметил, что при поддержке губернатора Андрея Воробьева в Люберцах в этом году открыли четыре новые современные школы на пять тысяч мест, капитально отремонтировали гимназию № 18.

Владимир Волков также добавил, что сейчас в округе работают 2155 учителей.

«Отдельная благодарность Лидии Антоновой и Виктории Бунтиной за то, что смогли собрать такую профессиональную команду и превратить люберецкое образование в бренд качества и эффективности. Дорогие учителя! Спасибо, что даже спустя годы ваши глаза горят, а сердца полны желания делать мир вокруг себя лучше. С праздником», - сказал он.

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Люберцы Учителя
05 октября 2024, 17:46
Андрей Воробьев открыл новый школьный театр в Жуковском
Константин Семенец
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Новое творческое пространство появилось в Подмосковье. Глава региона Андрей Воробьев вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, министром культуры России Ольгой Любимовой и актером и режиссером Никитой Михалковым открыл школьный театр в Жуковском.

Пилотную театральную площадку организовали базе открывшейся в этом году школы № 10. Благодаря инициативе Национального фонда поддержки правообладателей во главе с председателем Никитой Михалковым в школе появилась современная сцена с профессиональным световым, звуковым и видеооборудованием. Также фонд передал школьникам костюмы и декорации для постановок.

Воробьев поздравил педагогов школы с Днем учителя и поблагодарил их за вовлеченность, самоотдачу и за достижения учеников.

«Однажды Никита Сергеевич обратился с идеей и особо отметил важность школьных театров. И у нас, в Московской области, это движение очень распространено - огромное количество школьных театров. Они готовы состязаться и реализовывать свои самые смелые идеи», - сказал губернатор.

На новой театральной сцене будут заниматься ребята из двух местных коллективов - театр школы № 10 «Вдохновение» и «Школьный экспериментальный студийный театр».

Сейчас в Подмосковье работает 1013 школьных театров, 40 из них носят почетное звание «Образцовый детский коллектив Московской области».

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Школы Андрей Воробьев Театры
05 октября 2024, 17:46
Лучшим учителем-предметником Подмосковья стал Сергей Фролов из Люберец
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил преподавателя математики гимназии № 56 Сергея Фролова. Он победил в областном конкурсе «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов».

Учителю математики люберецкой гимназии № 56 Сергею Фролову, а также другим лучшим педагогам и воспитателям 2024 года награды вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Подмосковья.

«Сильнейшим на региональном конкурсе стал наш Сергей Фролов. Заслуженную награду педагогу в преддверии Дня учителя вручил губернатор Андрей Воробьев. Поздравляю Сергея Александровича и весь коллектив гимназии с высокой наградой», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Руководитель муниципалитета также добавил, что победителям ежегодного педагогического конкурса Подмосковья вручили дипломы и 300 тысяч рублей.

Сергей Фролов трудится педагогом уже 9 лет, он учитель в третьем поколении. Преподаватель развивает математическую и цифровую грамотность у школьников. Сергей Фролов победил в муниципальном туре конкурса «Педагог года 2023», его наградили благодарностью министерства образования Московской области и знаком отличия «За усердную службу».

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Люберцы Учителя
05 октября 2024, 17:17
«Спасибо вам за ваш труд!» Воробьев поздравил учителей с профессиональным праздником
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя. Он отметил их самоотверженный труд и пожелал, чтобы ученики не переставали радовать своими успехами.

«Я от всей души поздравляю всех, кто связал свою жизнь с этой благородной профессией!» - написал губернатор своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в подмосковных школах работают 52 тысячи талантливых педагогов, которые каждый день дарят ребятам новые знания и вдохновляют их на новые открытия и достижения.

«Спасибо вам за ваш труд, за ваше терпение и за ваше огромное сердце! Благодаря вам Подмосковье уже третий год подряд удерживает второе место в стране по результатам Всероссийской олимпиады школьников, а наши выпускники показывают невероятные результаты на ЕГЭ», - поблагодарил учителей Воробьев.

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Праздники Школы Андрей Воробьев Учителя
05 октября 2024, 17:14
Администрация Щелкова встретилась с жителями микрорайона Бахчиванджи
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Выездной прием администрации Щелкова прошел в микрорайоне Бахчиванджи. На встрече присутствовал заместитель министра территориальной политики Московской области Андрей Урусов.

Глава Щелкова Андрей Булгаков отметил, что за последние годы территория Бахчиванджи изменилась: построили новую котельную, капитально отремонтировали школу, дороги, провели благоустройство.

На встречу пришел ветеран специальной военной операции Виктор. Он попросил отремонтировать пешеходный переход над Щелковским шоссе в микрорайоне Чкаловский.

«Объект федеральный, но мы отработаем с коллегами, чтобы сделать все в кратчайшие сроки. Ориентировочно - в течение месяца», - сказал Андрей Булгаков.

Глава округа и ветеран обсудили обучение участников СВО по программе президента России Владимира Путина «Время героев». Так власти подготовят компетентных руководителей из числа бойцов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, ведь они не понаслышке знают, что значит служить родине. Виктор сказал, что планирует принять участие.

Также жители просили обустроить песочнику у дома № 37 на улице Беляева, организовать секцию по катанию на коньках на стадионе «Юность», сделать «лежачие полицейские» у поликлиники и школы, а также добавить новый маршрут № 9К с заездом в Чкаловский.

«Все вопросы решим в течение месяца», - подытожил глава округа Андрей Булгаков.

Глава выехал к домам № 3 и № 4 на улице Беляева. Жители жаловались на то, что там образуется большая лужа. Андрей Булгаков поручил обследовать территорию и оповестить жителей о принятых решениях.

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Щелково

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