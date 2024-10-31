Глава Люберец проверил качество питания в новой школе

Руководитель муниципалитета и родители школьников оценили организацию учебного процесса и качество питания в столовой. Владимир Волков рассказал, что учителя, родители и дети очень довольны просторной и современной школой, которая была построена при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«В школе кушают с аппетитом, все нравится, а это высшая оценка качества для коллектива столовой», - отметил Владимир Волков. Школьники признались главе округа, что их любимыми блюдами являются пельмени и борщ.

В муниципалитете полностью обеспечены горячим питанием ученики начальной школы. 21 867 детей получают завтраки, а более 10 тысяч учащихся льготных категорий - бесплатное питание.

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