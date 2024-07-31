Глава Люберец посетил фонд помощи бойцам СВО в поселке Томилино

В благотворительный фонд «Волонтеры Подмосковья „Домашний очаг“ сегодня входят 18 неравнодушных жителей. Организация начала работу в январе 2023 года. С тех пор здесь изготовили 100 маскировочных сетей, более 10 тысяч окопных свечей, почти тысячу нашлемников.

По словам главы округа, каждое такое средство защиты помогает спасать жизни бойцов.

«Обсудили, чем мы можем быть полезны фонду. Безусловно, помещение требует ремонта - обязательно решим этот вопрос, чтобы наши добровольцы могли помогать фронту в комфортных условиях. И потребность в расходных материалах, конечно же, закроем. Благодарю Марину Николаевну Исаеву и всех членов фонда за неравнодушие, поддержку наших защитников и гостеприимство», - сказал глава Люберец Владимир Волков.

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