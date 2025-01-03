03 января 2025, 12:26

Глава Люберец исполнил новогодние желания детей из приемной семьи

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Благотворительная акция «Елка желаний» продолжается в Подмосковье. Накануне глава городского округа Люберцы Владимир Волков передал подарки еще двум детям.

Владимир Волков снял с «Елки желаний» просьбы от Нины и Никиты Богомола из Люберец. Ребята воспитываются в приемной семье, которая переехала в Подмосковье из Херсонской области в 2023 году.

«Нина попросила у Деда Мороза гибкое пианино, а ее братишка - железную дорогу. Искренне желаю Нине, Никите и их маме здоровья, успехов, благополучия и всего самого доброго в Новом году», - сказал Владимир Волков.

Мама детей Анжела Юрьевна работает младшим воспитателем в дошкольном отделении гимназии № 56. Нина и Никита ходят в тот же детсад.

Напомним, что всероссийскую акцию «Елка желаний» инициировали активисты партии «Единая Россия». Впервые ее провели в 2018 году.

Благотворительность Люберцы Новый год
03 января 2025, 10:52
Депутаты из Химок передали гуманитарную помощь для животных из приюта
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Волонтеры в Химках собрали 40 килограммов гуманитарной помощи для собак из приюта. Посылку отвезли животным мунипальные депутаты.

Участие в сборе приняли пенсионеры из клуба «Активное долголетие» и школьники лицея № 12. Они собрали корм, консервы, теплые одеяла, пеленки, аксессуары и расходный материал.

В приют гумпомощь отвезли муниципальные депутаты Юлия Мамай и Юлия Ишкова. Такие акции в лицее уже стали традиционными.

«Благодарны родителям, школьникам и педагогическому коллективу за то, что они откликаются на подобные запросы», - сказала Юлия Ишкова.

Помочь животным в приюте может каждый желающий. Нужно лишь обратиться в любое из учреждений и узнать, какая помощь требуется сейчас.

«Помогать приюту для животных очень важно, особенно зимой. Ведь в эту пору наступают морозы и сырость. Им необходимы подстилки и теплые одеяла», - отметила Юлия Мамай.

Благотворительность Химки Животные
03 января 2025, 00:09
Депутат Госдумы Алла Полякова приняла участие в акции «Елка желаний» в Химках
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Всероссийская акция «Елка желаний» проходит в Химках. Накануне свой подарок получил еще один ребенок.

Депутат Государственной думы Алла Полякова исполнила сразу две просьбы от детей из Химок. Маша, которой четыре года, мечтает о кукле, а девятилетняя Аня - о наборе красок, холстах и бумаге для своего хобби.

«Обязательно передадим подарки в ближайшее время. Новый год - это время, когда мечты, особенно детские, должны сбываться», - отметила Алла Полякова.

Напомним, что акция «Елка желаний» позволяет всем желающим сделать доброе дело в канун Нового года, исполнив мечту одного из детей. К инициативе по традиции п рисоединяются депутаты, общественные деятели, сотрудники администрации и волонтеры. Подробности есть на сайте акции.

Химки Депутаты Новый год
02 января 2025, 23:28
Более 7 тысяч человек посетили новогодние елки в ДК «Октябрь» в Подольске
Пресс-служба администрации Подольска
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Праздничные представления для детей проходят в Подольске. На каждом зрители могут не только увидеть театральные постановки, но и стать участниками интерактивов со сказочными персонажами.

Традиционно детей встречают Дед Мороз и Снегурочка. Также ребята участвуют в творческих мастер-классах по росписи елочных игрушек.

Артисты Дворца культуры готовят новогоднее представление по мотивам сказок. Например, спектакль «Щелкунчик и Волшебный шар» прошел в Доме культуры «ЗиО». Его представили воспитанники театра-студии «Артель», театра «Подмастерья», ансамбля бального танца «Идеал», цирковой студии «Арлекин» и хореографического ансамбля «Радуга».

Развлекательная программа прошла в фойе. Эстафеты и игры провели сказочные эльфы. Также артисты представили цирковые трюки, продемонстрировали навыки фехтования, удивили танцами и песнями.

Для всех желающих работали фотозоны и выставка авторских игрушек народных коллективов «Рукодельница», «Веснушка» и образцового коллектива «Театр моды „Любава“.

Праздники Подольск Новый год
02 января 2025, 23:21
Более 300 детей-льготников из Подольска получили путевки в центр здоровья
Пресс-служба администрации Подольска
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В детско-юношеский оздоровительный центр «Родина» отправились 320 детей из Подольска и других городов России. Для них подготовили десятки активностей и мероприятий.

Дети из Подольска, Москвы, Сургута, а также 20 детей из многодетных семей, семей участников СВО и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию получили возможность оздоровиться в этом центре. Ребят распределят в шесть оздоровительных и пять спортивных групп.

К примеру, спортсмены смогут регулярно тренироваться. Все дети поучаствуют в кулинарных и творческих мастер-классах, побывают на рождественских вечерах и увидят представление по сказке «Снежная королева».

«Еду в Родину в пятый раз. Больше всего мне нравятся дискотеки - каждый раз нахожу там себе новых друзей», - сказал 13-летний Максим Зуев из Подольска.

Стандартная смена будет длиться шесть дней - до 8 января.

Отдых Подольск Дети

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