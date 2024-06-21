21 июня 2024, 22:13

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав встретился с жителями улицы Пушкина

Телеканал «360»
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Глава Лосино-Петровского округа Сергей Джеглав вместе с заместителями и руководителями подведомственных учреждений провел очередной обход территорий. Он осмотрел дворовые территории и пообщался с жителями домов № 4 и № 6 на улице Пушкина.

Во время встреч обсуждались насущные проблемы, волнующие местных жителей. Одной из главных тем стал вопрос большого количества мигрантов в городе. Представители полиции, присутствующие на встрече, сообщили о целенаправленных рейдах и контроле за легальным пребыванием гастарбайтеров и их семей в округе.

Также жители выразили желание постройки новой детской площадки и пожаловались на плохой напор воды, что, по обещанию властей, будет решено в ближайшее время.

Сергей Джеглав подчеркнул важность прямого общения с жителями и отметил, когда мы идем от дома к дому, проблемы доходят быстрее до служб и до моего понимания. Глава округа поблагодарил всех участников за конструктивный диалог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство Лосино-Петровский
21 июня 2024, 21:44
Представители администрации Подольска посетили предприятие «Физприбор»
Телеканал «360»
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Представители администрации городского округа Подольск посетили предприятие «Физприбор», где встретились с сотрудниками. Завод, входящий в состав госкорпорации «Росатом», специализируется на модернизации оборудования для атомных электростанций и поставке нового.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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На предприятии работают более 200 человек, которые занимаются контролем за машинами и выполнением ручной работы там, где это необходимо. Средняя заработная плата на заводе составляет около 80 тысяч рублей, при этом работникам предоставляется полный социальный пакет.

Заместитель генерального директора по развитию ООО «Московский завод 'Физприбор'» Роман Набоков отметил актуальную потребность в монтажниках, слесарях-сборщиках радиоэлектронной аппаратуры, инженерах-конструкторах и программистах.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов подчеркнул важность кадровой обеспеченности и предложил организовать трудовые отряды среди учащихся 9-11 классов для прикладного труда на базе местных образовательных учреждений.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы диспансеризации и предстоящего отопительного сезона. Медицинские работники готовы провести осмотры до 60 сотрудников за один раз, а новая котельная обеспечит теплом территорию электромеханического завода.

Подольск Заводы
21 июня 2024, 21:37
Незаконно построенное здание в селе Федоскино в Мытищах пошло под снос
Пресс - служба Мытищи
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В селе Федоскино в Мытищинском районе начался процесс сноса незаконно построенного здания. Объект располагается на земельных участках 7а и 8а.

Заброшенное здание вызывало негативные реакции среди местных жителей. Судебное решение признало данное строение самовольной постройкой, подлежащей уничтожению, и несмотря на установленные сроки для выполнения решения, владелец участков не предпринял соответствующих действий. В связи с этим начат процесс сноса.

Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко отметила многочисленные нарушения градостроительных норм и правил, включая неправильную высотность здания для данного типа строений, отсутствие проектной и разрешительной документации на строительство.

Процесс сноса данного объекта оказался сложным и потребует времени для полного устранения. Представитель подрядной организации Александр Дягилев отметил, что здание было построено без проекта, и планируется провести проверку в ближайшие дни перед началом окончательного сноса.

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Мытищи Законы
21 июня 2024, 21:25
Экспозицию раритетных автомобилей открыли в музее «Автокомбинат» в Можайске
Телеканал «360»
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Музей «Автокомбинат» в Можайске приглашает посетителей на уникальную экспозицию раритетных автомобилей и мотоциклов. Коллекция, начатая в 1990 году, теперь включает около 300 экспонатов.

Экспозиция расположена на территории городского округа Можайск, где изначально был лишь склад старых машин, который со временем превратился в полноценный музей, где не только сохраняют авто, но и восстанавливают их.

Каждый автомобиль в «Автокомбинате» рассматривается не просто как экспонат, а как проект, который должен быть на ходу. Музей показывает посетителям процесс восстановления и рассказывает истории каждого авто: как оно попало в Россию, кто на нем ездил и как оказалось здесь.

Посетить музей можно как с семьей, так и с друзьями. На территории проводятся квесты, детские познавательные экскурсии и мастер-классы по росписи автомобилей. Музей открыт для гостей каждые выходные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Музеи Можайск
21 июня 2024, 21:06
Сотрудники «Мособлпожспаса» отработали ликвидацию последствий ДТП
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники 207-й пожарно-спасательной части территориального управления № 12 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с коллегами из ОМВД и ОГИБДД ОМВД России и подстанцией скорой медицинской помощью городского округа Серебряные Пруды провели тактико-специальные учения. Специалисты отработали действия по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Руководитель ПСЧ-207 Евгений Садофьев пояснил, что согласно плану учений, на участке дороги между населенными пунктами Серебряные Пруды и Успенский произошло столкновение двух автомобилей. Один из водителей оказался зажат в салоне автомобиля и получил ранения различной степени тяжести.

Как рассказал Евгений Садофьев, пожарные и спасатели, прибыв на место происшествия, с использованием гидравлического аварийно-спасательного оборудования освободили водителя из машины. Затем пострадавшего мужчину уложили на жесткие носилки и перенесли в машину скорой медицинской помощи.

Специалисты также ликвидировали условные остатки горюче-смазочной смеси с проезжей части.

«Участники тактико-специального учения продемонстрировали хорошую профессиональную подготовку и слаженность при реагировании на дорожно-транспортное происшествие», - Добавил Евгений Садофьев.

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Спасатели ДТП Серебряные пруды

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