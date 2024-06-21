Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав встретился с жителями улицы Пушкина

Во время встреч обсуждались насущные проблемы, волнующие местных жителей. Одной из главных тем стал вопрос большого количества мигрантов в городе. Представители полиции, присутствующие на встрече, сообщили о целенаправленных рейдах и контроле за легальным пребыванием гастарбайтеров и их семей в округе.

Также жители выразили желание постройки новой детской площадки и пожаловались на плохой напор воды, что, по обещанию властей, будет решено в ближайшее время.

Сергей Джеглав подчеркнул важность прямого общения с жителями и отметил, когда мы идем от дома к дому, проблемы доходят быстрее до служб и до моего понимания. Глава округа поблагодарил всех участников за конструктивный диалог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».