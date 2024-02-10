Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав встретился с жителями поселка Аничково

Жители настоятельно попросили об очистке основного заезда в поселок и объездной дороги. Кроме того, серьезные нарекания были высказаны в адрес работы управляющих компаний: тротуары чистятся недостаточно хорошо, иногда снег просто сваливается на проезжую часть.

Глава округа пообещал немедленно принять меры для улучшения ситуации и предотвращения подобных случаев в будущем.

Еще одной острой темой стало качество обслуживания общественного транспорта. Сергей Джеглав, который недавно сам испытал сервис, став «тайным пассажиром», подтвердил наличие серьезных проблем и выразил готовность работать над их решением.

«Я с активом Лукино-Варино не только в рамках работы администрации, но и тайным покупателем выезжал в семь утра и видел это все. И прием денег наличными, и перевод по карте, и не убранные, и стоящие в 886-м люди и так далее. Все это мы должны собрать сейчас, всю статистику», - отметил глава городского округа.

Также в ходе встречи обсудили капитальный ремонт канализационной насосной станции. Муниципалитет уже включен в областную Государственную программу на 2024–2025 годы, ведется подготовка технической документации. Работы начнутся после проведения конкурса на выбор подрядчика.

Встреча прошла в новом формате срочного реагирования, когда команда главы выезжает непосредственно к жителям для обсуждения и решения их проблем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил вопросы развития городского округа с главой Раменского.

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