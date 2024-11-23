Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провел личный прием жителей

Одной из ключевых тем стал вопрос жителей Почтового переулка, которые пожаловались на слив канализации на улицу из-за поломки насоса на канализационно-насосной станции. Проблема заключалась в том, что насос был иностранного производства, а для его ремонта требовались специальные комплектующие. Из-за этого подрядчики долгое время не могли приступить к работам. Однако на этой неделе удалось найти отечественные материалы, подходящие для ремонта. Насос будет восстановлен к 27 ноября, после чего проведут дезинфекцию территории. Сергей Джеглав взял этот вопрос на личный контроль.

Еще одним важным обращением стало заявление жительницы Лосино-Петровского, бывшей супруги участника СВО, действующей в интересах их несовершеннолетней дочери. К сожалению, отец девочки погиб, и семья столкнулась с трудностями в оформлении положенных выплат наследникам. Проблема возникла из-за того, что контракт военнослужащего был заключён в Ярославле, что привело к бюрократическим задержкам.

«В первую очередь выражаю глубокие соболезнования семье погибшего героя. Вместе с Денисом Викторовичем мы берем на себя обязательство помочь семье и решить все вопросы, связанные с выплатами», - подчеркнул Сергей Джеглав.

Прием граждан показал, что такие встречи являются важным инструментом для решения актуальных проблем жителей округа. Все поднятые вопросы находятся под контролем руководства города и прокуратуры.

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