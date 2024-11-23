23 ноября 2024, 19:03

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав провел личный прием жителей

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Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав совместно с щелковским городским прокурором Денисом Зайцевым провели прием граждан. Жители обратились с рядом насущных вопросов, требующих оперативного решения.

Одной из ключевых тем стал вопрос жителей Почтового переулка, которые пожаловались на слив канализации на улицу из-за поломки насоса на канализационно-насосной станции. Проблема заключалась в том, что насос был иностранного производства, а для его ремонта требовались специальные комплектующие. Из-за этого подрядчики долгое время не могли приступить к работам. Однако на этой неделе удалось найти отечественные материалы, подходящие для ремонта. Насос будет восстановлен к 27 ноября, после чего проведут дезинфекцию территории. Сергей Джеглав взял этот вопрос на личный контроль.

Еще одним важным обращением стало заявление жительницы Лосино-Петровского, бывшей супруги участника СВО, действующей в интересах их несовершеннолетней дочери. К сожалению, отец девочки погиб, и семья столкнулась с трудностями в оформлении положенных выплат наследникам. Проблема возникла из-за того, что контракт военнослужащего был заключён в Ярославле, что привело к бюрократическим задержкам.

«В первую очередь выражаю глубокие соболезнования семье погибшего героя. Вместе с Денисом Викторовичем мы берем на себя обязательство помочь семье и решить все вопросы, связанные с выплатами», - подчеркнул Сергей Джеглав.

Прием граждан показал, что такие встречи являются важным инструментом для решения актуальных проблем жителей округа. Все поднятые вопросы находятся под контролем руководства города и прокуратуры.

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Лосино-Петровский
23 ноября 2024, 17:06
Прозаик Трушин рассказал о связи Константина Паустовского с Подмосковьем
Телеканал «360»
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Книга подмосковного писателя вошла в легендарный цикл «Жизнь замечательных людей». Исследование жизни Константина Паустовского уже стало бестселлером. Как имя классика связано с Московской областью, рассказал прозаик, лауреат губернаторской премии Олег Трушин в интервью Марусе Михейчик на 360.ru.

Он отметил, что Паустовского начинают читать с первых классов и его произведения доступны всем.

«Я прочитывал практически все, что им было написано. Вплоть до его сказок, „Жильцы старого дома“, конечно же. Все вот эти замечательные рассказы. Так потихонечку я подбирался к этой теме, поскольку поднять такой пласт было очень сложно и тяжело», - поделился Трушин.

Трушин подчеркнул, что Паустовский любил Подмосковье и во время переездов часто бывал в Луховицах и Коломне. Кроме того, он некоторое время жил в Пушкино по соседству с Владимиром Маяковским. Эта информация стала известна после изучения писем.

Отдельное внимание Трушин уделил литературному конкурсу имени Михаила Пришвина. Он отметил значимость такой площадки для авторов.

«Это очень серьезный, пусть он даже и региональный этот конкурс. Хорошо, что этот конкурс сохранен. Поддержка губернатора и Министерства культуры очень большая. На каком-то этапе поняли, что нужно поделить художественную литературу и краеведческую литературу. То есть стало две номинации», - добавил Трушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно. При помощи портала жители и гости региона могут подыскать активности на любой вкус и забронировать номер в отеле.

Книги Интервью Литература Писатели
23 ноября 2024, 16:45
Спектакль «Не женитьба» в исполнении студии «Маска+» прошел в Дмитрове
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В филиале «На Большевистской» центрального дворца культуры «Созвездие» Дмитровского округа состоялся показ спектакля «Не женитьба», созданного в рамках проекта «Активное долголетие». Участники театральной студии «Маска+» удивили публику своим профессионализмом и живым взаимодействием на сцене.

Постановка, основанная на знаменитой комедии Гоголя, перенесла зрителей в мир остроумных диалогов, комичных ситуаций и глубоких человеческих переживаний. Несмотря на то что оригинальная пьеса была написана в 1842 году, ее темы и сегодня остаются актуальными, что доказал «спектакль-перевёртыш» режиссера Дмитрия Стрельцова.

Действие постановки было перенесено в XXI век - эпоху независимых, целеустремленных женщин. Однако даже самые сильные героини мечтают о счастье в личной жизни. На сцене развернулась увлекательная борьба невест за внимание единственного мужчины - обаятельного, но инфантильного героя средних лет. Спектакль подарил зрителям не только смех и радость, но и повод задуматься о любви, отношениях и поиске гармонии.

«Участники студии „Маска “ - это высокий уровень театрального действия, захватывающая игра, а точнее сказать, погружение в спектакль. Классика на современный лад актуальна, интересна зрителю. Благодарю участников за талант, преданность зрителю, искусству», - отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Проект «Активное долголетие» продолжает вдохновлять жителей округа на творчество и активное участие в культурной жизни региона, объединяя поколения и даря незабываемые впечатления.

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Театры Дмитров
23 ноября 2024, 16:39
Форум «Школа добрососедства» прошел в Дмитрове
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В Дмитровской центральной библиотеке состоялся форум «Школа добрососедства». Он объединил представителей традиционных религий России и студентов Дмитровского городского округа.

Мероприятие прошло в рамках подпрограммы «Мир и согласие. Новые возможности» государственной программы Московской области, направленной на развитие институтов гражданского общества и молодежной политики. Основная цель форума - укрепление взаимопонимания, дружбы и согласия между людьми разных национальностей и вероисповеданий, а также развитие социальной активности среди молодежи.

В рамках встречи участники обсудили актуальные вопросы, касающиеся возможностей для молодежи в сфере социальной активности и взаимодействия с представителями различных культур и конфессий.

«Наши студенты поделились своими идеями и предложениями, направленными на укрепление дружбы и установление взаимопонимания между представителями разных национальностей и религиозных убеждений», - отметила заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Форум стал площадкой для открытого диалога, обмена опытом и идей, направленных на развитие гармоничного общества. Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Подобные встречи помогают развивать институты гражданского общества, способствуют воспитанию толерантности у молодежи и укрепляют межнациональные связи.

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Религия Дмитров
23 ноября 2024, 16:03
Учащиеся в Павловском Посаде приняли участие в программе «Школа волшебства»
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В школе № 10 имени Быковского в рамках проекта «Яркие каникулы» для учащихся организовали увлекательную программу «Школа волшебства». Ребята весело и с пользой провели время, погружаясь в мир магии и фантазии.

В первый день занятий Волшебная Шляпа торжественно распределила учеников по отрядам. Каждый отряд выбрал себе символ-талисман: у первых им стали летучие мыши, а у вторых - колбы с волшебным зельем. Затем начались первые уроки, где ребята изучали астрологию, зельеварение и тайные заклинания. Они узнали секреты магии, а также то, как использовать ее за пределами школы.

На следующий день юных магов ждали новые приключения. Утро началось с веселой разминки, после которой ученики освоили искусство фокусов и научились создавать волшебство из обычных предметов. На занятии по травологии ребята посадили необычный цветок - гудящий нарцисс, а на уроке магической инженерии попробовали создать машину времени без использования заклинаний.

Завершение курса стало настоящим праздником: участники получили памятные подарки и сертификаты магов и волшебников, которые будут напоминать им о ярких каникулах в «Школе волшебства».

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Школьники Павловский посад

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