08 января 2024, 15:12

Глава Лосино-Петровского проверил работу котельных после жалоб жителей

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил работу городских котельных, а также качество отопления в квартирах жителей. Во время сильных морозов жильцы жаловались на холод в помещениях.

Джеглав проверил отопление в домах № 1 и № 28 на улице Гоголя, в доме № 6 по улице Кирова, № 15 по улице Ленина и № 11 по улице Строителей. Жильцы перечисленных адресов рассказали, что в квартирах тепло, в некоторых помещениях открывают форточки для проветривания.

Вместе с замглавы по вопросам ЖКХ Романом Мещеряковым Джеглав проверил котельные № 1 и № 2 в Лосино-Петровском. Мещеряков отметил, что первая - работает в штатном режиме, 70 градусов на выходе, жалоб от жителей нет.

Он добавил, что в деревне Мизиново ситуация с отоплением жилых домов сложнее, чем в городе. Это связано со сниженным давлением холодной воды от водозаборного узла, который обслуживает компания «Главное управление обустройства войск». При этом котельная работает, у нее 69 градусов на выходе. Сейчас включили глубинный насос. Глава округа Сергей Джеглав лично контролирует ситуацию.

«В течение праздничных дней поступали жалобы на недостаточное отопление. Нас беспокоила котельная 8/15 в Лосино-Петровском. Некоторые жители писали, что в городе нет отопления, это не так. Котельная работала в праздничные дни без остановки», - отметил Джеглав.

Он уточнил, что сейчас в котельной работают два котла на 77 градусов. Проверку провели в двух ближайших домах, средней части города и дальних зданиях. Во всех объектах столбики термометра показывали выше +18 градусов. Исключением стал лишь дом № 6 на улице Кирова, где температура в +17,5 градуса не соответствует нормативу.

Во время посещения дома № 1 на улице Гоголя жильцы сообщили, что с утра подача тепла нормализовалась. Причиной холодов в квартирах были неполадки на котельной квартала 8/15 - в одном из пароводогрейных котлов выявили течь. Однако специалистам удалось быстро переключить основной котел на резервный. После этого показатели котельной приблизились к норме.

ЖКХ Отопление
08 января 2024, 14:20
Кулинарные изыски Подмосковья представили на выставке «Россия» в Доме русской кухни
Читайте нас в: Google Новости
В Доме российской кухни на ВДНХ отпраздновали Рождество. На выставке-форуме «Россия» продемонстрировали богатство кулинарного и гастрономического наследия Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«По итогам 2023 года мы отмечаем рост числа предприятий общественного питания. Количество кафе и ресторанов выросло на 6%, всего открылось порядка 450 новых заведений. Мы создаем хорошую почву для развития отрасли в регионе», - отметил глава министерства Владислав Мурашов.

Он уточнил, что 7 января Московская область стала участником мероприятия выставки «Россия» в Доме русской кухни. Подмосковные представители представили яркую программу, мастер-классы и дегустации. На форуме специалисты смогли обменяться опытом, а также приготовить вкусные блюда.

На празднике от Московской области участвовал шеф-повар Арт-кафе «Театро» Олег Коробань из Звенигорода. Он научил посетителей готовить три блюда русской кухни по традиционным подмосковным рецептам. Создатель аквафермы «Астапово» из Луховицкого района Александр Петров провел мастер-класс, на котором показал, как готовят фермерскую рыбу - мраморного сома, а также фирменный суп.

Призер Всероссийского конкурса 2023 года «Женщины в АПК», основатель эко-фермы ОГО-ROD из Серпухова Наталья Федорова представила для дегустации свою продукцию, в том числе пастилу, халву, мармелад и пряники. Она также провела урок по приготовлению яблочного уксуса.

Выставка «Россия» на ВДНХ в Москве открылась после технического перерыва 3 января. Накануне ее посетили 156 тысяч человек.

Выставки ВДНХ Выставка-форум «Россия»
08 января 2024, 13:26
Проблемы с отоплением в Павловском Посаде устранят в скором времени
Читайте нас в: Google Новости
В Павлово-Посадском городском округе в ближайшее время решат проблемы с теплоснабжением. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Отопление в населенных пунктах Тарасово, Кузнецы, Носырево и Заозерье восстановят сегодня днем, отметили в ведомстве. В эти населенные пункты уже вернули электричество.

«Отключение электроэнергии связано с проведением работ по устранению однофазного замыкания», - объяснили в Минэнерго.

Известно, что жители остались без света около 03:00 часов по московскому времени, а восстановили его уже в 04:00. Жители Подмосковья могут сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» Накануне энергетики компании «Россети Московский регион» наладили бесперебойное электроснабжение в Чехове и Солнечногорске. Специалистам не помешали даже сильные морозы, которые обрушились на Подмосковье.

Электричество Отопление Павловский посад
08 января 2024, 13:08
«Очень изменчивая». Жителей Подмосковья предупредили о погодных «качелях»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Погодные «качели» ожидаются в Московской области на текущей неделе. Подробно об этом «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Морозы отпустят регион уже к вечеру 9 января, отметил специалист. В целом погода будет очень изменчивой.

«Очень переменчивая, очень изменчивая. Потеплеет. Из двухзначных морозы станут однозначными в конце завтрашнего дня, затем мы попадем в гребень высокого давления, и в среду к вечеру и в ночь на четверг - до -15…-17», - отметил синоптик.

В четверг столбики термометров опять поднимутся примерно до нуля, а в пятницу-субботу ожидается «нырок вниз». Воздух снова остынет до -15…-20 градусов.

«В пятницу-субботу мы пройдем с холодом, а в воскресенье опять повышение температуры. И это уже, наверное, надолго», - добавил специалист.

Небольшие или умеренные осадки пройдут в Подмосковье со среды по пятницу. При этом больших снегопадов не ожидается, заключил Шувалов.

В Москве волна крепких морозов тоже потихоньку сбавляет обороты. В понедельник температура воздуха составит до -16 градусов.

Прогноз погоды Погода
08 января 2024, 12:46
«Нам пошли навстречу». Пострадавшей от аварии семье из Климовска помогли отправить детей в лагерь
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Татьяна Васина, жительница одного из домов в Климовске, обратилась за помощью к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву после коммунальной аварии и попросила отправить ее детей в санаторий, пока в жилье нет отопления. Об этом она рассказала в беседе с «360».

По словам женщины, ее дом № 8 на Западной улице стал самым проблемным. Там нет не только теплоснабжения, но и электричества.

«Я подошла с проблемой, чтобы расположили детей, потому что в квартире нет отопления, дети в одежде дома спят и все равно холодно. И нам пошли на встречу. Андрей Юрьевич [Воробьев] нам сказал: „Да, конечно, я помогу“. Нам помогли», - поделилась Татьяна.

К решению проблемы подключили работников социальной защиты. Женщине уже выдают путевки. Детей отправят в лагерь в Наро-Фоминске.

«Мы с мужем выходим на работу, а дети будут в тепле, под присмотром. Я очень рада», - рассказала Васина.

Ранее Воробьев сообщил, что пострадавшим из-за коммунальной аварии жителям Климовска компенсируют затраты за электроэнергию. Им также не придется платить за отопление в январе. Специалисты работают круглосуточно для запуска отопления в домах и соцобъектах Климовска.

Подольск Дети Семья Андрей Воробьев Отопление Коммунальные аварии

Новости по теме