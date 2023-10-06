Глава Лосино-Петровского проверил готовность домов в деревне Корпуса к отопительному сезону
Глава Лосино-Петровского провел осмотр жилых домов в деревне Корпуса. Он оценил готовность коммуникаций к осенне-зимнему периоду.
Первая остановка была у дома № 8 по улице Санаторская. Там жители пожаловались на неприятный запах из подвала. Вместе с жителями и представителями обслуживающей организации глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав обследовал подвальное помещение.
Оказалось, что протечек канализации нет, все сухо. А причина запаха - вина самих собственников, которые недобросовестно относятся к эксплуатации коммуникаций.
Затем глава округа осмотрел кровлю дома, которую недавно отремонтировали. Замечаний к текущему ремонту не возникло. После вместе с жителями проинспектировали ремонт подъездов в соседних домах.
Такие неформальные встречи с населением, по мнению руководителя муниципалитета, доказали свою эффективность.
«Это всегда обратная связь, живая, где-то эмоциональная, но она доносит реальное положение дел, и мы видим, что происходит», - отметил Сергей Джеглав.
Глава округа также взял под контроль решение вопросов жителей, которые уже передали в работу управляющей компании.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».