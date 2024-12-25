Глава Лосино-Петровского провел встречу с жителями села Анискино

Участие в выезде приняли глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав и первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергей Черепанов.

Жители попросили исключить из плана замену действующего водопровода по Чкаловской улице, а также провести экспертную оценку ее состояния. Специалисты отметили, что этот вопрос вынесут на заседание научно-технического совета и разработают план действий.

Также жителей волнует, как будет проходить благоустройство после капремонта. Глава муниципалитета отметил, что все подъездные участки частично восстановят уже в следующем году.

Затем, когда подключат и запустят новый водопровод, территорию благоустроят полностью, в том числе заменят асфальт.

При этом во время ремонта проезды и входные группы перекрывать не планируют. Если отключения будут длительными, для жителей села организуют подвоз воды.