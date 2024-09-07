07 сентября 2024, 19:18

Глава Лосино-Петровского поздравил с юбилеем ветерана войны Валентину Сорокину

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В Лосино-Петровском с 80-летием поздравили ветерана, узника фашистских концлагерей Валентину Сорокину. Всю жизнь она проработала в школе, а на пенсии продолжает вести активный образ жизни.

С юбилеем Валентину Ивановну поздравил глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав. Он пожелал ей крепкого здоровья, позитивного настроения и счастья.

Семью Валентины Сорокиной из Орловской области фашисты угнали в Германию за спасение нашего летчика и его передачу партизанам. После освобождения из концлагеря Валентина вместе с мамой вернулась домой, а затем переехала с родителями в Ухту, где окончила школу и поступила в педагогический институт.

Валентина Ивановна работала всю жизнь учителем в школе. Также она была внештатным инспектором городского отдела народного образования, входила в состав комиссий по олимпиадам, аттестациям учителей, а также приемных комиссий.

Сейчас пенсионерка живет в поселке Юность, занимается в местном клубе «Активное долголетие» и состоит в Совете ветеранов.

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Ветераны Учителя Лосино-Петровский
07 сентября 2024, 19:17
Сотрудники МЧС оперативно потушили лесной пожар в Лосино-Петровском
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Недалеко от поселка Клюквеный в Лосино-Петровском городском округе быстро потушили пожар в лесу, возникший по вине человека. Сейчас специалисты ищут виновных.

Возгорание на площади 100 квадратных метров обнаружили местные жители. Они позвонили в службу 112. После приехали пожарные и ликвидировали возгорание всего за 10 минут.

Они установили, что причиной пожара стали действия человека. Сотрудники лесной охраны комитета лесного хозяйства Московской области опрашивают возможных свидетелей. Затем они подготовят материалы и передадут их в надзорные органы.

Напомним, что поджог, который привел к лесному пожару, это административное правонарушение. Виновного может ждать уголовная ответственность.

Физические лица должны будут заплатить штраф до 60 тысяч рублей, должностных - до 110 тысяч рублей, юридические - до двух миллионов рублей. Кроме того, виновных могут лишить свободы на срок до 10 лет.

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Штрафы Лесные пожары Лосино-Петровский
07 сентября 2024, 19:16
Семьи бойцов СВО из Лосино-Петровского поучаствовали в православной гостиной
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Родственники бойцов спецоперации поучаствовали в православной гостиной в Щелкове. Для них провели молебен, экскурсии и беседы.

Участниками православной гостиной также стали депутат Государственной думы Александр Толмачев, руководитель «Комитета семей воинов Отечества» Лосино-Петровского Светлана Алиферова и представитель «Центра поддержки многодетных семей „Мы рядом“ Елена Никифорова.

Для гостей провели молебен в честь здоровья военнослужащих, панихиды по погибшим и экскурсии. Семьи бойцов СВО обсудили с депутатом выделение земельных участков для ветеранов военных действий, действующие льготы и поддержку.

«Важно уделять больше внимания организации встреч с семьями военнослужащих. Благодаря таким встречам возможно создание единого дружного сообщества, где каждый человек чувствует себя важным и поддержанным», - сказал куратор партийного проекта «Женское движение Единой России» Лосино-Петровского городского округа Вера Алексеева.

Мероприятие прошло при поддержке партийного проекта «Женское движение Единой России» и координатора проекта в Московской области Ксении Мишоновой.

«Я считаю, что важно проводить время вместе чаще - это действительно придает ощущение уюта и тепла. Ведь встречи с близкими наполняют жизнь радостью, создавая особенную атмосферу доверия и поддержки», - прокомментировал Александр Толмачев.

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Православие Семья Лосино-Петровский
07 сентября 2024, 18:25
Явка на выборах в Подмосковье к 18:00 достигла 78,44% в дистанционном формате
РИА «Новости»
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Явка избирателей на выборах депутатов в городских округах Московской области по состоянию на 18:00 составила 16,55%. Такие данные озвучила пресс-служба Мособлизбиркома.

Чаще всего свой голос россияне отдают с помощью системы электронного голосования - дистанционная явка составила 78,44%. На участки пришли проголосовать 16,55% избирателей.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что голосование проходит в штатном режиме. Участки в Подмосковье открылись 6 сентября в 08:00, они будут работать до вечера воскресенья. В первый день голосования явка на выборах составила 11,19%. Всего в округах работают 1608 участков.

Депутаты Выборы
07 сентября 2024, 18:23
Студентам провели экскурсию по заводу отделочных материалов в Видном
Телеканал «360»
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Студенты колледжа «Московия» получили уникальную возможность посетить один из ведущих заводов «Албес» в Ленинском округе. Он специализируется на производстве отделочных материалов из металла для интерьеров и экстерьеров.

На территории, площадью более 15 гектаров, расположены современные производственные цеха, оснащенные передовым оборудованием и автоматизированной системой управления. Завод также гордится собственным проектно-конструкторским бюро.

«Компания развивается с 1996 года и на сегодняшний день в ней трудится более 1300 человек. Мы активно привлекаем молодых специалистов из вузов и колледжей», - рассказала Вера Синельщикова из отдела маркетинга.

Среди сотрудников компании есть настоящие старожилы, такие как Денис Мастеров, начальник цеха покрытий. Он работает в компании уже 11 лет, начав свою карьеру в отделе покраски.

Экскурсия завершилась в зоне отдыха сотрудников, где студенты за чашкой кофе обсудили увиденное и обменялись впечатлениями. Это посещение стало для них не только возможностью увидеть производственный процесс изнутри, но и вдохновением для будущей профессиональной карьеры.

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Экскурсии Студенты Видное

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