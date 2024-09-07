Глава Лосино-Петровского поздравил с юбилеем ветерана войны Валентину Сорокину

С юбилеем Валентину Ивановну поздравил глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав. Он пожелал ей крепкого здоровья, позитивного настроения и счастья.

Семью Валентины Сорокиной из Орловской области фашисты угнали в Германию за спасение нашего летчика и его передачу партизанам. После освобождения из концлагеря Валентина вместе с мамой вернулась домой, а затем переехала с родителями в Ухту, где окончила школу и поступила в педагогический институт.

Валентина Ивановна работала всю жизнь учителем в школе. Также она была внештатным инспектором городского отдела народного образования, входила в состав комиссий по олимпиадам, аттестациям учителей, а также приемных комиссий.

Сейчас пенсионерка живет в поселке Юность, занимается в местном клубе «Активное долголетие» и состоит в Совете ветеранов.

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