Глава Лосино-Петровского Джеглав поздравил жительниц округа с Днем матери

Ранее губернатор Московская область Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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На входе в ДК биокомбината виновниц торжества ждала выставка продукции местных производителей. Затем глава округа Сергей Джеглав встретился с женами и матерями мобилизованных.

Сейчас семьи переживают непростой период, изменивший привычный уклад жизни. И особенно важно поддержать матерей, которые ждут возвращения близких со специальной военной операции, считает глава округа.

«Мама - это самое главное, что у нас есть, самое святое. Если говорить о празднике, наверное, самый теплый, самый светлый, самый душевный праздник. Он не так популярен, но я считаю, что это один из главных праздников. Это праздник любви и заботы», - подчеркнул Сергей Джеглав.

Жена мобилизованного Наталья Бодрина поделилась, что сейчас ей не хватает мужского плеча рядом, поскольку супруг находится на фронте.

«Хотелось бы, конечно, чтобы плечо мужское было рядом. Потому что сложно, особенно с мальчиком. Нам не хватает мужского плеча, какого-то жесткого слова. Потому что у нас такой папа - командир в семье», - рассказала Наталья Бодрина.

Также на сцене Дома культуры лучшие коллективы округа представили праздничный концерт. Программа включала много песен о матери и насыщенные танцевальные выступления.