17 мая 2024, 21:01

Глава Лобни встретилась с жителями города на выездной встрече

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В районе Южный, во второй средней школе, прошла встреча с администрацией. Мэр города Анна Кротова, ее заместители, депутаты, представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний отвечали на вопросы местных жителей.

В начале встречи глава города подытожила проделанную работу в районе.

Среди реализованных проектов: запуск местных очистных сооружений на улице Окружная; проверка технического состояния домов № 3 и № 7 на улице Калинина для определения их статуса; ремонт входных групп по адресу: улица Окружная, № 11 корпус 2; установка дополнительного остановочного павильона за домом № 16 на улице Калинина; благоустройство общественной территории.

Также были представлены планы на текущий год: ремонт ливневых канализаций на нескольких улицах; благоустройство входных групп на улице Силикатная; капитальный ремонт в ряде жилых домов На приеме было зарегистрировано 51 обращение от жителей. Обсуждались вопросы жилищно-коммунальных услуг, благоустройства, транспорта и индивидуальные проблемы граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Благоустройство ЖКХ Лобня
17 мая 2024, 21:15
Городской семейный форум «Учусь в семье» пройдет в Лобне 18 мая
Медиасток.рф
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В лобненском дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» пройдет Городской Семейный форум «Учусь в семье». На форуме обсудят важнейшие вопросы поддержки и развития семей с детьми.

В рамках мероприятия организуют лекции, мастер-классы, викторины и другие активности, направленные на семейные ценности и гармоничные отношения.

Мероприятие будет организовано при поддержке центра помощи «Многамама».

Начало форума запланировано на 9:30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Дети Лобня Семья
17 мая 2024, 20:40
Подмосковье представило на «Госзаказе» опыт утилизации стройотходов
Министерство экологии и природопользования Московской области
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Подмосковье представило опыт в сфере обращения со строительными отходами на XIX Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ». Об успехах региона в своем докладе рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, в Подмосковье быстрыми темпами возводятся жилые дома, поэтому появилась необходимость в правильной утилизации и вторичном применении строительных отходов.

«С 2021 года в регионе было переработано 117 миллионов кубических метров стройотходов. Заинтересованность бизнеса в этом направлении растет. С каждым годом открываются новые комплексы по переработке строительных отходов. Сейчас на территории Подмосковья их 89», - пояснил Фирсов.

После переработки бетон, пластик и древесина обретают вторую жизнь. Например, из переработанного вторичного щебня в Подмосковье производят декоративный материал и бетонные блоки, а также его используют при заливке фундаментов и дренажей, обустройстве дорог.

Фирсов отметил, что несмотря на плюсы, существует и минусы - некоторые товары из вторичных ресурсов запрещены к применению или не указываются в существующих нормативных документах, перечень товаров минимален, нет механизма подтверждения, что продукция действительно произведена из вторичных ресурсов.

«На рынке пока еще малый ассортимент товаров из ВМР и отсутствует компенсации для производителей. Кроме того, есть и пробелы в законодательной базе. Мы со своей стороны стараемся решить данные вопросы, чтобы больше отходов, образуемых в регионе, было вовлечено во вторичный оборот», - заключил Фирсов.

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Строительство Переработка Экономика Экология
17 мая 2024, 20:23
Инвалиды приняли участие в патриотическом автопробеге в Подмосковье
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Подмосковная общественная организация инвалидов «Колесница» провела патриотический автопробег «Дорогами Победы». Участники проехали города воинской славы: Наро-Фоминск, Можайск, Волоколамск и Дмитров.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, «Колесница» уже более десяти лет защищает права инвалидов-колясочников в регионе, помогает с реабилитацией, оказывает моральную поддержку и проводит мероприятия.

«Уже второй раз в Подмосковье проходит патриотический автопробег „Дорогами Победы“. Было приятно увидеть на мероприятиях в рамках пробега много нашей подмосковной молодежи», - рассказала Швелидзе.

В автопробеге приняли участие 16 пилотов из разных городских округов Московской области. Вместе проехали по дорогам региона участники СВО, спортсмены-паралимпийцы, члены Общественной палаты Московской области, а также депутаты.

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Молодежь Дороги Инвалиды
17 мая 2024, 20:18
Концерт в честь Евгения Крылатова пройдет в Лобне 18 мая
Медиасток.рф
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В Лобне состоится концерт, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося советского и российского композитора Евгения Крылатова.

Концерт состоится 18 мая в концертном зале Лобненской детской школы искусств.

Евгений Крылатов прославился как автор музыки к таким популярным мультфильмам, как «Умка» и «Дед Мороз и лето», а также к кинофильмам «О любви», «Достояние республики» и «Ох уж эта Настя».

В концерте примут участие различные коллективы Лобненских творческих студий и объединений, которые исполнят произведения композитора. Зрители услышат как знакомые всем мелодии, так и менее известные сочинения Крылатова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти весенние ярмарки, экскурсии под открытым небом, фестивали и интерактивные квесты.

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Школы Лобня Концерты

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