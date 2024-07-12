Глава Лобни проверила готовность железнодорожных объектов к зиме

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Котельная РЖД обслуживает 11 жилых домов депо. Подрядчики опрессовали котлы и тепловую сеть, установили новый насос. Монтаж еще трех насосов в котельной выполнят до конца июля. Также там обновят трубопровод холодной воды.

Помимо котельной Анна Кротова побывала на станции депо и высказала несколько замечаний.

«Центральная пригородная пассажирская компания привела в надлежащий вид павильон ожидания на платформе. Подрядчики убрали мусор, но работы по очистке еще не завершены: необходимо убрать мелкий мусор, покосить траву в канаве и покрасить ограждения на платформе», - отметила Анна Кротова.

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