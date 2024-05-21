21 мая 2024, 23:06

Глава Лобни провела совещание по вопросам благоустройства в городе

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Глава Лобни Анна Кротова обсудила вопросы благоустройства на встрече со своими заместителями и руководителями организаций. Также на совещании глава города подвела итоги уже проделанной работы.

В Лобне идет работа по обновлению контейнерных площадок. Из 14 запланированных площадок уже отремонтировано 6. Ремонт завершат к середине июня.

За неделю отремонтировали 49 входных групп и заделали межпанельные швы в 7 домах. Покрасили 45 контейнерных площадок, 450 урн и 6180 метров ограждений. На общественных территориях идет ремонт и замена резинового покрытия.

В Лобне уже отремонтировали улицы Рабочую и Можайского, заканчивают ремонт на Чехова. Во дворах делают ямочный ремонт и продолжают локальный ремонт дорог. Анна Кротова поручила выяснить, какие гарантийные обязательства есть по работам прошлого года.

На этой неделе в школах города пройдут Последние звонки и экзамены. Представители администрации поздравят выпускников и обсудят, как обеспечить тишину во время экзаменов Продолжается реконструкция Центрального парка. Основная часть парка планируется к открытию 15 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Благоустройство Лобня Работа
21 мая 2024, 23:32
Свыше 600 навалов мусора устранили в Подмосковье за неделю
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Контроль за состоянием контейнерных площадок на протяжении всего года осуществляется инспекторами ГУСТ Московской области. Особое внимание уделяется чистоте прилегающих к ним территорий в теплое время года, когда наступает сезон дачного и загородного отдыха.

Порядок складывается из нескольких факторов. Во-первых, объем бункеров рассчитывается исходя из числа жителей населенных пунктов или многоквартирных домов. Во-вторых, жители не оставляют мусор рядом с контейнерами, а в-третьих, соблюдается регулярный график вывоза мусора.

На прошлой неделе коммунальные службы устранили около 600 случаев навалов мусора около контейнерных площадок. Например, проведена уборка на 167 объектах в Ленинском городском округе, включая площадки в деревне Жабкино, на улице Центральной, 11А, и другие.

Более 100 объектов очистили за неделю в Одинцовском районе. Уборка была проведена на территории, прилегающей к контейнерным площадкам, на улице Фасадная, 9, 11, в Немчиновке, на улице Связистов, 4, 6, на улице Чистяковой, 72А, и других.

Представители ГУСТ МО подчеркнули, что мониторинг состояния контейнерных площадок будет продолжаться в течение всего сезона. Жителям также рекомендуется поддерживать чистоту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Мусор
21 мая 2024, 22:55
Спортсмены из Лобни стали призерами на межрегиональном турнире по карате
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Лобненские каратисты успешно выступили на межрегиональных соревнованиях. Ребятам удалось завоевать 10 наград.

Команда Центра боевых искусств «Молодая гвардия» из городского округа Лобня приняла участие в межрегиональных соревнованиях по каратэ до WKF «Прояви характер», которые прошли в одном из подмосковных городов.

По итогам состязаний лобненские спортсмены завоевали 10 наград. Золотые медали взяли Андрей Панферин, Евгений Ахметов, Александр Миронов и Евгений Ахметов. Серебряные награды у Андрея Панферина, Полины Козловой и Николая Развалова. Бронзовые медали завоевали Михаил Филимонов, Александр Короленков и Василиса Самородова.

Тренируются каратисты под руководством тренера Ивана Ларина.

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Мусор
21 мая 2024, 22:30
Администрация Лобни передала гуманитарную помощь для госпиталя в Бахмуте
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Администрация городского округа Лобня передала гуманитарную помощь для госпиталя в Бахмуте. Ее доставят участники общественной организации «Боевое братство».

В Лобне активно помогают участникам специальной военной операции и их семьям. Жители города собирают гуманитарную помощь, делают маскировочные сети и окопные свечи.

В городе работает Центр поддержки участников Специальной военной операции и их семей. Он находится по адресу: ул. Мирная, 13 к2. Телефон для справок: 7 901 785 105 9.

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Лобня Военные
21 мая 2024, 22:10
Глава Лобни встретилась с жителями города на выездной встрече
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В городском округе Лобня состоялся очередной прием жителей на выездной администрации. Встреча прошла во дворе дома № 6 по улице Чехова.

На вопросы жителей ответили представители профильных служб, обслуживающих организаций и глава муниципалитета Анна Кротова.

«Это повторный прием по данному адресу. Мы вернулись по просьбам жителей. После первой встречи, которая прошла четвертого мая, удалось решить основные проблемы», - отметила Анна Кротова.

У дома № 6 на улице Чехова после ремонтных работ благоустроили территорию, отремонтировали входную группу, очистили и продезинфицировали подвал, а также провели дератизацию контейнерной площадки.

По адресу Чехова, 10 отремонтировали тепловые камеры и выполнили локальное утепление швов.

Кроме того, по просьбам жителей в микрорайоне запустили автобусный маршрут № 2 в обратном направлении и установили знаки остановки «Школа № 8» у дома № 12 по улице Чехова.

На новой встрече обсуждались локальные вопросы. В частности, жители дома № 2/2 на улице Ленина обратились с жалобой на сквозной проезд и стихийную парковку во дворе. В настоящее время разрабатывается проект организации движения.

По просьбе жителей дома № 10 будет укреплен пандус для маломобильных граждан. Также жители выразили обеспокоенность состоянием детской площадки. В ближайшее время ее благоустроят и покрасят. В 2026 году планируется установка новой детской площадки.

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ЖКХ Лобня Ремонтные работы

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