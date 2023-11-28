Глава Лобни принял участие в региональной конференции партии «Единая Россия»

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По словам Игоря Демешко, «Единая Россия» принимает активное участие в развитии всех сфер жизни граждан.

«Благодаря реализации Народной программы, президентских проектов, а также работе депутатского корпуса в регионе идет активное строительство и модернизация социальных объектов, оказывается всесторонняя помощь и поддержка участникам спецоперации и жителям новых регионов, большое внимание уделяется молодежи», - отметил Игорь Владимирович.

Накануне в Лобне также прошла конференция местного отделения партии. Одним из главных вопросов стало доизбрание депутатов в местный политсовет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время обращения к депутатам региона отметил, что залогом успешной работы является единство коллектива.

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