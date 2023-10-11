Глава Лобни поздравил работников уголовного розыска с профессиональным праздником

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«Работе сотрудников уголовного розыска посвящено множество литературных произведений и фильмов. Но романтический образ из детективов зачастую не раскрывает, что эта профессия - тяжелый труд и огромная ответственность перед жителями, государством и законом», - отметил Игорь Демешко.

Также сотрудники уголовного розыска получили благодарности за профессионализм в работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей по точным и естественным наукам в школах региона.

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По словам главы городского округа Лобня Игоря Демешко, работа сотрудников уголовного розыска - это не только служба во имя закона и порядка, но и пример настоящего служения народу и стране.