Глава Лобни посетил международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ
Глава Лобни Игорь Демешко посетил международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Он в составе делегации руководителей муниципалитетов Подмосковья осмотрел стенд региона.
Выставка-форум «Россия» на ВДНХ собрала участников из 89 регионов страны, каждый из которых продемонстрировал свои особенности и достижения. Ежедневно на ВДНХ проводится более 500 экскурсий.
«Стенд Подмосковья - высокотехнологичный интерактивный аттракцион. Здесь можно узнать много интересного о городах региона», - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.
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