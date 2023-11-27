Глава Лобни посетил международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ

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Выставка-форум «Россия» на ВДНХ собрала участников из 89 регионов страны, каждый из которых продемонстрировал свои особенности и достижения. Ежедневно на ВДНХ проводится более 500 экскурсий.

«Стенд Подмосковья - высокотехнологичный интерактивный аттракцион. Здесь можно узнать много интересного о городах региона», - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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