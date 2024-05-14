Глава Лобни почтила память погибших на СВО
Глава Лобни Анна Кротова и ее заместитель Владимир Зиновьев почтили память погибших в ходе спецоперации. Они возложили цветы к могилам погибших.
Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе со своим заместителем Владимиром Зиновьевым посетили Луговское кладбище. Они почтили память погибших на специальной военной операции и возложили цветы к могилам лобненцев.
Также Анна Кротова и Владимир Зиновьев посетили могилу бывшего первого заместителя главы городского округа Лобня Анны Кумановой, она внесла большой вклад в развитие города.
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