Глава Лобни почтила память погибших на СВО

Более трех тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья на прошлой неделе. Водители нарушили правила парковки 3125 раз.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, это на 34 автомобиля меньше, чем на предыдущей неделе.

Чтобы не искать свою машину на штрафстоянках, в ведомстве посоветовали соблюдать несколько простых правил: не нужно парковать автомобиль под запрещающими знаками и на стоянках для инвалидов, во втором ряду дороги, на трамвайных путях, на остановках общественного транспорта, а также на пешеходном переходе или ближе, чем пять метров к нему.

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