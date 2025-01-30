Глава Лобни наградила местный баскетбольный клуб за победу в первенстве ЦФО

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Тренеров Андрея Коханчика и Алексея Шаруденко наградили за вклад в воспитание подрастающего поколения и развитие спортивной одаренности. Им вручили благодарственные письма.

Команда «Лобня» тренируется в лицее «Авиатика» и уже готовится к предстоящим турнирам. К примеру, им предстоит продемонстрировать отличную игру на втором раунде полуфинала первенства России.

Если команда удачно выступит, то получит путевку в финал этого турнира.

Отметим, что развитию спорта в Лобне уделяют особое внимание. В муниципалитете действуют 18 бюджетных спортивных секций. Спортсмены округа регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различных уровней, в том числе международных.