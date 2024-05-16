Глава Лобни Кротова встретилась с жителями микрорайона Луговая

Актриса театра и кино Ольга Авилова провела мастер-класс для участников школьного театра в Химках. Творческое мероприятие прошло в школе № 30 в рамках подготовки к полуфиналу регионального проекта «Театральный поединок. Школьная лига».

Три часа школьники учились театральному мастерству. Ольга Авилова показала специальный комплекс упражнений. Ребята научились импровизировать и сразу же подробно разбирали свои ошибки.

«Мы с ребятами повторяли правила, прокачали свою уверенность на сцене, изучили палитру эмоций. Все это необходимо закрепить перед новым этапом проекта. Уверена, у ребят есть все шансы на победу», - отметила Ольга Авилова.

Театральная студия появилась в школе № 30 осенью 2023 года. Коллектив «Волшебный Мир Театра» уже успел проявить себя и выйти в полуфинал регионального конкурса.

«Под руководством наставника Анны Коняевой ребята прошли все отборочные этапы, посетили 10 городов Московской области и заняли третье место в рейтинге из 40 школьных театров Московской области. Наши учащиеся будут представлять городской округ Химки на полуфинале, который состоится 18 мая в городе Люберцы. Мы всей школой болеем за вас и желаем удачи!», - добавила директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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