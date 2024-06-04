Глава Лобни Кротова проверила темп решения проблем ЖКХ в домах округа

Исполнение поручений в доме на Букинском шоссе, 26 проверила в рамках обхода глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Были здесь с заместителями 6 мая, замечаний было много. На данный момент исполнено только одно поручение - провели осушку и дезинфекцию подвала, теперь там можно хоть в тапочках ходить. Но остальные задачи остались не выполнены», - отметила Анна Владимировна.

Также специалистам управляющей компании даны поручения покосить траву на детской площадке перед домом, помыть стены в подъездах, кронировать деревья во дворе. Ремонт входных групп должны провести до 15 июня. Эти вопросы глава взяла под личный контроль.

В рамках обхода глава Лобни оценила состояние дома на улице Победы, 8. Здесь нужно покрасить и восстановить лавки, привести в порядок детскую площадку.

По итогам обходов еще ряда домов Анна Владимировна также дала ряд поручений. Повторный выезд запланирован на 20–25 июня.

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