04 июня 2024, 21:12

Глава Лобни Кротова проверила темп решения проблем ЖКХ в домах округа

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Глава Лобни Анна Кротова посетила несколько домов округа в рамках традиционных утренних обходов территорий. Некоторые задачи оказались не выполнены.

Исполнение поручений в доме на Букинском шоссе, 26 проверила в рамках обхода глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Были здесь с заместителями 6 мая, замечаний было много. На данный момент исполнено только одно поручение - провели осушку и дезинфекцию подвала, теперь там можно хоть в тапочках ходить. Но остальные задачи остались не выполнены», - отметила Анна Владимировна.

Также специалистам управляющей компании даны поручения покосить траву на детской площадке перед домом, помыть стены в подъездах, кронировать деревья во дворе. Ремонт входных групп должны провести до 15 июня. Эти вопросы глава взяла под личный контроль.

В рамках обхода глава Лобни оценила состояние дома на улице Победы, 8. Здесь нужно покрасить и восстановить лавки, привести в порядок детскую площадку.

По итогам обходов еще ряда домов Анна Владимировна также дала ряд поручений. Повторный выезд запланирован на 20–25 июня.

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ЖКХ Лобня
04 июня 2024, 21:13
Еще 19 дорог отремонтируют в Балашихе в этом году
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В 2024 году в Балашихе запланирован ремонт 19 автомобильных дорог общей протяженностью 15,5 километров. Он пройдет сразу в нескольких микрорайонах округа.

В этом году отремонтируют Монтажный проезд, в нескольких микрорайонах - улицы Карла Маркса, Пехра-Покровскую, Фадеева, Садовую, Граничную, Школьную, Ленина. Обновят Покровский проезд - от Щелковского шоссе в районе дома 98. Ремонтные работы коснутся также дорог в квартале Абрамцево и Лосином квартале, микрорайоне Авиаторов, Железнодорожном, Лукино и ряде других. Завершить ремонт дорог планируют осенью.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о подготовке общественного транспорта к лету. Он подчеркнул, что важно не допустить рост жалоб.

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Дороги Балашиха
04 июня 2024, 21:12
Депутаты Мособлдумы передали подарки пациентам больницы в Балашихе
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Пациентам детского отделения филиала № 3 балашихинской больницы в микрорайоне Железнодорожный подготовили развлекательную программу и передали в «Добрую комнату» детские книжки, пазлы, альбомы и фломастеры.

Проект «Добрая комната» реализуется в Подмосковье с 2019 года. Он направлен на создание условий для комфортного пребывания детей в медицинских учреждениях Московской области.

«Это одна из первых „Добрых комнат“, которую мы открыли в Балашихе. Здесь были разрисованы стены, закуплена мебель, телевизор, по которому показывают мультики», - добавил депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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Здравоохранение Мособлдума Балашиха
04 июня 2024, 21:09
Работу общественного транспорта проверили в квартале Лукино в Балашихе
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По просьбам жителей специалисты городского округа Балашиха осмотрели общественный транспорт, который идёт по маршруту № 1222. Мониторинг движения транспорта с конечной остановки у дома № 55 провели с раннего утра.

Жители городского округа Балашиха обращались в администрацию с жалобами на то, что маршрут № 1222 нечасто ходит и на него всегда длинная очередь. Поэтому проверить работу общественного транспорта решили с 7 часов утра, когда все едут на работу.

«Количество пассажиров в это время составляло около 30 человек. Ранее мы были здесь в прошлую пятницу. Будем еще во вторник и в среду для выявления нарушений. Сотрудники администрации держат этот вопрос на контроле с целью недопущения очередей в квартале Лукино», - сказал начальник управления экологии, транспорта, дорог и связи городского округа Балашиха Ян Вергун.

Работает 16 единиц маршрутных такси. Время ожидания общественного транспорта составляет 7 минут.

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Балашиха
04 июня 2024, 21:07
Специалисты отреагировали на жалобу жителей Балашихи о загрязнении реки
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Жители округа сообщили, что вода река Пехорка окрасилась в необычный желтый цвет. Сотрудники экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи проверили состояние воды воле деревень Фенино и Павлино.

По просьбе жителей деревень городского округа Балашиха специалисты обследовали реку Пехорка. В ходе проверки было обнаружено место слива в реку Чечера с последующим попаданием в Пехорку. Песко-глиняная смесь из коллектора по рельефу местности попадает в водные объекты. Вода мутная и коричневого цвета, но не имеет химического и канализационного запаха. Слив осуществляется с территории, которая относится к Москве.

В ближайшее время специалисты направят письмо в природоохранную прокуратуру РФ для принятия решения в отношении виновных лиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Балашиха Экология

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