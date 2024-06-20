Глава Лобни Кротова провела встречу с представителями управляющих компаний

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Встреча состоялась на территории, прилегающей к домам по адресам: Физкультурная, 4 и Лобненский бульвар, 3.

Анна Владимировна поставила задачи, которые необходимо первостепенно выполнить и сообщила, что через неделю проверит их выполнение.

Отметим, что подготовка к инспекции ГУСТ включает работы по благоустройству территории возле Жирохова, 2. Здесь необходимо отремонтировать и покрасить скамейки, забор и элементы детских игровых зон, а также закрепить сетку и отремонтировать резиновое покрытие на футбольной площадке.

Анна Кротова также осмотрела дворы на улице Чкалова, где были оперативно устранены выявленные недочеты.

На текущий момент в Лобне ГУСТ принял 12 дворовых и одну общественную территорию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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