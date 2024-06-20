20 июня 2024, 21:48

Глава Лобни Кротова провела встречу с представителями управляющих компаний

Администрация г.о. Лобня
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Глава Лобни Анна Кротова провела рабочую встречу с представителями управляющих организаций «Самолет-Прайм», «Наш Дом Смарт» и «ВСК-Комфорт». В ходе мероприятия определили зоны ответственности каждой управляющей компании за содержание придомовых территорий и детских площадок.

Встреча состоялась на территории, прилегающей к домам по адресам: Физкультурная, 4 и Лобненский бульвар, 3.

Анна Владимировна поставила задачи, которые необходимо первостепенно выполнить и сообщила, что через неделю проверит их выполнение.

Отметим, что подготовка к инспекции ГУСТ включает работы по благоустройству территории возле Жирохова, 2. Здесь необходимо отремонтировать и покрасить скамейки, забор и элементы детских игровых зон, а также закрепить сетку и отремонтировать резиновое покрытие на футбольной площадке.

Анна Кротова также осмотрела дворы на улице Чкалова, где были оперативно устранены выявленные недочеты.

На текущий момент в Лобне ГУСТ принял 12 дворовых и одну общественную территорию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Лобня
20 июня 2024, 21:53
Жители Мытищ смогут проверить свое здоровье в парке у ДК «Яуза»
Пресс-служба Мытищи
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Проверить здоровье жители Мытищ смогут в городском парке у Дворца культуры «Яуза» уже в эту субботу 22 июня. На территории парка будет функционировать мобильный медицинский пункт. Любой желающий сможет пройти профилактический осмотр.

Процедура прохождения профилактического осмотра в мобильном пункте является простой и быстрой. Специалисты выполнят забор крови, измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут ЭКГ. После этого врач-терапевт выдаст заключение. При необходимости пациента направят на второй этап диспансеризации, который проходит в поликлинике по месту жительства.

Профилактические осмотры проводят каждую субботу с 10:00 до 14:00. Для прохождения осмотра необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС образца Московской области и СНИЛС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Мытищи Диспансеризация
20 июня 2024, 21:49
Более 600 гектаров земли обработали от борщевика в Истре
Медиасток.рф
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В Истре более 600 гектаров обработано от борщевика Сосновского за первую волну борьбы с сорняком. Больше всего борщевика удалили на территории Ивановского, Ермолинского и Новопетровско-Ядроминского территориальных отделений.

Коммунальные службы используют в борьбе два метода: механический, то есть косят триммерами и выкорчевывают тракторами и химический - опрыскивают специальными гербицидами.

Кроме этого, в Подмосковье есть штрафы для владельцев частных домов, где зафиксированы произрастания борщевика на своей территории. Им могут предъявить взыскание от двух до пяти тысяч рублей. А для должностных лиц штраф составляет 20-50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до одного миллиона рублей.

Вторая волна борьбы с борщевиком Сосновского начнется с 21 июня.

Если вдруг вы где-то увидели этот сорняк или он вредит вашей жизни, то в городском округе Истра каждый день работает «горячая линия» по борьбе с борщевиком - 8 (991) 586-27-34. Все поступающие обращения, включая сообщения в мессенджере, принимаются в работу сотрудниками отдела экологии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Истра Экология
20 июня 2024, 21:33
Юные жители Лобни смогут посетить 9 школьных лагерей дневного пребывания
Администрация г.о. Лобня
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В городском округе Лобня открыты девять школьных дневных лагерей. В них подготовлены для детей разнообразные виды досуговой деятельности.

Например, ученики лагеря «Радуга» при школе № 6 посетили Краснополянскую библиотеку, где им рассказали о различных типах книг, о самых уникальных печатных изданиях и о способах создания книг вручную.

В школьном лагере школы № 4 детям представили настольную игру «Нанайские шашки».

Участники лагеря «Росинка» при школе № 8 посетили театр «Куклы и Люди», где насладились спектаклем «Пушистая история».

Для детей из лагеря «Солнышко» провели просмотр спектакля «Малыш и Карлсон», а также экскурсию в пожарную часть, где они узнали о тонкостях профессии пожарного.

Летний лагерь - это отличная возможность для детей провести время с удовольствием и пользой, это место для творческого и физического развития. В течение месяца ребята могут отдохнуть, укрепить здоровье и раскрыть свои таланты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня Детские лагеря
20 июня 2024, 20:56
Помеху движению автотранспорта устранили на улице Победы в Лобне
Администрация г.о. Лобня
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В городском округе Лобня демонтировали компенсатор тепловой сети на улице Победы, который долгое время создавал препятствия для движения автотранспорта. Благодаря этому проезд по данному участку стал значительно комфортнее.

Также глава муниципалитета Анна Кротова поделилась результатами текущих работ по благоустройству.

Так, специалисты газовой службы завершили ремонтные работы и восстановили функционирование газовой камеры. По адресам Чехова, 5 и Чайковского, 15 проведена откачка луж. На Трудовой, 14б устранили утечку водопровода, а после аварии на канализационных сетях в домах на Лобненском бульваре, 3 и улице Ленина, 71 осушили подвалы. Кроме того, восстановлены водостоки на Циолковского, 3 и 15, а также на Дружбы, 8/12.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Лобня

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