Глава Лобни Кротова провела совещание по вопросам транспортного обеспечения

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев держит на личном контроле строительство современного корпуса физмат-лицея в Сергиевом Посаде. Почему в старом здании стало тесно и какие сюрпризы ждут учеников в новом учебном году рассказала в интервью 360 директор учебного заведения Ольга Макарова.

Физико-технический лицей признан одним из лучших в стране, и, несмотря на 30 лет успешной работы в здании 19-го века, пришла пора переходить на новые стандарты обучения - такие же требования современная жизнь предъявляет и к зданиям школ. По словам Макаровой, в лицее располагаются всего девять учебных классов, две экспериментальные лаборатории и лингвистический класс, а так как в школе постоянно пополняется материально-техническая база, встал вопрос, а где же размещать? Пора расширяться «У нас очень хорошее современное оборудование, и мы поняли, что места действительно не хватает. Не хватает помещения, чтобы все это разместить, чтобы ребята могли разрабатывать свои научные проекты. К тому же мы поняли, что накопили очень большой педагогический опыт и хотели бы им поделиться», - рассказала Макарова.

Она добавила, что сейчас в лицее учатся сто пятьдесят шесть человек - два девятых, два десятых и два одиннадцатых класса. Новое же здание рассчитано на 525 учеников, причем обучение начнется уже с пятого класса. Педагоги и администрация школы приняли самое деятельное участие в проекте нового здания и даже внесли некоторые коррективы.

«На данный момент здание уже возвели, идут отделочные работы. Сейчас укладывается плитка, завозится новая сантехника, различная техника, оборудование для обеспечения классов. Также уже началось благоустройство территории - появятся открытые спортивные площадки. Монтируется видеонаблюдение. К тому же внесены коррективы по зонированию некоторых пространств. Например, в большом библиотечно-информационном центре мы решили, что необходимо создать определенные зоны: зону читального зала, зону IT, зону для создания детских инициатив, а также планетария и робополигона. Мы предусмотрели и закупку столов-трансформеров, чтобы можно было работать в парах, командами или по одному», - добавила Макарова.

Многофункциональное здание Новое здание - многофункциональное, продолжила директор лицея, в проекте заложены инженерный класс, классы технологии, моделирования, зоны отдыха и выставочные зоны. Она уверена, что, несмотря на техническую направленность учебного заведения, в нем непременно должно оставаться и место для творчества. Сейчас в лицее проходит выставка работ художников Сергиево-Посадского городского округа.

В лицее работает множество кружков, где каждый ученик найдет себе занятие по душе.

«Есть основная учебная деятельность, а есть внеурочная - дополнительное образование, также существуют и платные образовательные услуги. Мы сейчас подбираем различные программы для того, чтобы наш ученик был погружен в атмосферу науки и творчества», - пояснила Макарова.

Не менее важная часть учебного процесса в лицее посвящена спорту.

«„Спорт для всех“ - именно так звучит наш девиз. Это и баскетбол, и волейбол, и спортивное ориентирование, и, конечно же, шахматы. Шахматы - любимая игра наших учеников - на переменах идут настоящие баталии», - отметила Макарова.

Серьезные требования В этом году впервые в истории лицея 1 апреля стартовала приемная кампания. Желающих учиться именно в этом лицее набралось более 800 человек - на одно место претендовали 3-4 ученика. Ольга Макарова рассказала о конкурсном отборе в знаменитую школу.

«К нам пришли ребята с четвертого по десятый класс. Родители должны были подать онлайн заявление, а затем учеников ждали вступительные экзамены. Четвероклассникам предстояло показать свои способности к математике и русскому языку, а также пройти психолого-педагогическое тестирование для выявления талантов детей. А ребята седьмого-десятого классов сдавали экзамены по физике, математике и русскому языку», - пояснила Макарова.

Также лицей уже много лет успешно сотрудничает с ведущими вузами страны. В школу приходят представители высших учебных заведений, чтобы помочь лицеистам определиться с выбором будущей профессии.

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