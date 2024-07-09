Глава Лобни Кротова поздравила с Днем семьи, любви и верности местных юбиляров
В Киовском парке Лобни прошел день семьи, любви и верности. Глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила юбиляров совместной жизни. Дипломы и подарки получили пары, которые прожили вместе ни один десяток лет.
В День семьи, любви и верности в Лобне чествовали золотых, рубиновых, фарфоровых и коралловых юбиляров. Глава городского округа Анна Кротова вручила подарки, памятные дипломы, фотографии и букеты из ромашек.
«Поздравляю вас с праздником! Всегда оставайтесь любящими, верными, любите свою половинку, своих детей, растите их умными, здоровыми, и пусть все у вас будет хорошо! Будьте счастливы!» - сказала Анна Кротова.
Для гостей подготовили мастер-классы, конкурсы и викторины. Праздник продолжался до вечера.
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