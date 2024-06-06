Глава Лобни Кротова дала предприятиям торговли поручения по благоустройству

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Так, на улице Ленина, 9 вблизи магазина уложили новую плитку и провели благоустройство прилегающей территории. На Ленина, 16 теперь покрашены фасады и выполнен ремонт входных групп. У кафе установлены пандус и кнопки вызова.

В торговом центре на улице Победы, 3а и в коммерческом помещении на улице Текстильной, 16 владельцы проводят ремонт входных групп.

Отметим, что мониторинг торговых объектов продолжится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».