07 января 2024, 17:09

Глава Лобни Демешко заявил о штатной работе котельных в округе

Пресс-служба главы г.о. Лобня
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Оперативный штаб по вопросам отопления в Лобне продолжает работу. Сегодня прошло выездное совещание по проверке работоспособности котельных, сообщил глава городского округа Игорь Демешко.

В совещании принимали участие министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, заместитель главы Лобни Дмитрий Чистяков, а также руководители ресурсоснабжающих и управляющих организаций округа.

Игорь Демешко рассказал, что котельные работают в штатном режиме, параметры теплоносителя на выходе достигают 90 градусов. Оперативные бригады ремонтников продолжают выезжать по адресам для решения частных случаев завоздушивания систем.

«Благодарю всех жителей, которые сообщают о низких параметрах теплоснабжения. Это очень помогает в работе ремонтной бригады управляющих компаний», - обратился к жителям Лобни Игорь Демешко.

Он подчеркнул, что ни одна жалоба или обращение не останутся без внимания.

Ранее Игорь Демешко рассказал о работе оперативного штаба по вопросам отопления.

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Лобня Отопление
07 января 2024, 17:37
«Праздник чудес» прошел в Павловском Посаде
Алена Притула
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Несмотря на низкую температуру, в городском Парке культуры и отдыха в Павловском Посаде прошел «Праздник чудес». Для самых маленьких гостей мероприятия подготовили интересный мастер-класс.

Дети смогли изготовить из обычной бумаги и ажурной салфетки рождественскую игрушку - ангела. Для взрослых организовали мастер-класс по вкусной и здоровой еде. Ведущие рассказали гостям мероприятия, как прийти в форму после праздников и при этом не мучать себя диетами. Весь секрет в продуктах, из которых готовят блюда.

Кроме того, посетителям рассказали, что в полезной еде не используют сахар и муку. Их заменяют на более полезные ингредиенты. Благодаря такому питанию можно быстро прийти в форму после новогодних праздников.

«И дети довольны, и родители. Сделали ангела, покушали вкусные и полезные десерты. Очень понравилось, думаю, теперь будем чаще обращать внимание на полезную еду», - поделилась жительница Павловского Посада Анастасия Сергеева.

В конце мероприятия гостей городского парка ждал концерт. Прямо на улице, рядом с елкой, на импровизированной сцене артисты исполнили русские народные песни. Тех, кто замерз, угостили горячим чаем и баранками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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Праздники Дети Павловский посад
07 января 2024, 16:42
«Батареи потеплели, трубы горячие». Жители Климовска — о возвращении тепла в квартиры
Телеканал «360»
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Жители микрорайона Климовск в Подольске подтвердили, что тепло и горячая вода начали возвращаться в дома. Ситуация значительно улучшилась после запуска второго котла на местной котельной.

Анна Веденеева, проживающая в одном из многоквартирных домов микрорайона Климовск, сообщила, что со вчерашнего дня появилась горячая вода.

«Со вчерашнего дня есть горячая вода, соответственно, стояк теплее в туалете и ванной. Немножко потеплело», - рассказала Анна Веденеева.

Улучшение ситуации также подтвердила Ирина Барыкина. Она подчеркнула, что батареи потеплели.

«Батареи потеплели. Буквально в 11 часов появилось тепло в батареях. Про воду не могу сказать, потому что у меня водонагреватель. Мне в этом плане повезло, я его сразу включила, у меня была вода», - сообщила Ирина Барыкина.

Пенсионерка Татьяна Тихонова отметила, что трубы в доме стали горячие, но батареи еще не до конца успели прогреться.

«Здесь горячая батарея стала. Стояки уже нагреваются, батарея еще пока не полностью прогрелась. Трубы - горячие», - поделилась Татьяна Тихонова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в СК по вопросу передачи котельной в Климовске муниципальному предприятию.

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Подольск Отопление
07 января 2024, 16:32
Рождественский концерт классической музыки прошел в Наро-Фоминске
Лилия Закирова
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Рождественский концерт московского квартета Forte Quattro провели в Наро-Фоминске. Он собрал более 100 любителей классической музыки.

Во время концерта посетители смогли погрузиться в уютную праздничную атмосферу. Гости долго не расходились, делились музыкальным «послевкусием» и просили продюсеров арт-пространства «Фабрик» баловать жителей Наро-Фоминска почаще.

«Это просто невероятная сила музыки. После такого слушания хочется жить, творить», - поделился житель Москвы по имени Николай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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Небольшой уютный зал со стенами из кирпичной кладки на бывшей фабрике стал пространством для живой музыки. На пол уложили мешки-кресла, на которых улеглись дети в возрасте от трех лет. Они выдержали час концерта на одном дыхании.

Жители и гости Наро-Фоминска регистрировались на событие за несколько недель. Ольга Рапацевич, Мария Трусова, Лидия Сигеда, Елена Шуман объединились в квартет меньше года назад и уже начали собирать полные залы.

Зрителям показали три пьесы из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. Кроме того, для них исполнили произведения известных композиторов и музыкальных групп. После каждой композиции публика не жалела аплодисментов.

«Такая теплая встреча, такой душевный прием наро-фоминских зрителей, добрая, приятная атмосфера. Мы рады, что сегодня подарили и взрослой публике, и детям праздник. Мы обязательно приедем ещё радовать жителей Наро-Фоминска», - поделились впечатлениями музыканты.

Наро-Фоминск Праздники Концерты Музыка
07 января 2024, 15:23
Глава Балашихи Юров пообещал разобраться с отоплением в округе в ближайшее время
Пресс-служба главы г.о. Балашиха
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Температура воздуха на территории Московской области в новогодние праздники опустилась до рекордно низких значений. Это привело к технологическим проблемам на оборудовании котельных и электроподстанций, сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Он подчеркнул, что власти и аварийные службы внимательно следят за жалобами местных жителей, которые появляются в соцсетях и поступают в ЕДДС. Специалисты ресурсоснабжающих организаций работают круглосуточно.

Наибольшее количество обращений поступает из домов в микрорайоне Ольгино, на улицах Рождественской, Граничной, Струве и Шестой. Их обеспечивает теплом котельная «Мособлэнергогаза». Сейчас ведется регулировка оборудования, чтобы повысить температуры подаваемого теплоносителя.

Кроме того, был создан оперативный штаб, сотрудники которого совместно с городской прокуратурой провели совещание на котельной, в индивидуальных тепловых пунктах и домах. Также они проконтролировали, как выполняются выданные ранее предписания об устранении нарушений.

«Делаем все для того, чтобы в ближайшие часы температура в квартирах повысилась. Приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию», - подытожил Сергей Юров.

По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии администрации: 8 (495) 529-11-90.

Ранее специалисты стабилизировали ситуацию с электроснабжением на юге Подмосковья.

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Сергей Юров Отопление Балашиха

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