Глава Лобни Демешко заявил о штатной работе котельных в округе
Оперативный штаб по вопросам отопления в Лобне продолжает работу. Сегодня прошло выездное совещание по проверке работоспособности котельных, сообщил глава городского округа Игорь Демешко.
В совещании принимали участие министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, заместитель главы Лобни Дмитрий Чистяков, а также руководители ресурсоснабжающих и управляющих организаций округа.
Игорь Демешко рассказал, что котельные работают в штатном режиме, параметры теплоносителя на выходе достигают 90 градусов. Оперативные бригады ремонтников продолжают выезжать по адресам для решения частных случаев завоздушивания систем.
«Благодарю всех жителей, которые сообщают о низких параметрах теплоснабжения. Это очень помогает в работе ремонтной бригады управляющих компаний», - обратился к жителям Лобни Игорь Демешко.
Он подчеркнул, что ни одна жалоба или обращение не останутся без внимания.
Ранее Игорь Демешко рассказал о работе оперативного штаба по вопросам отопления.
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