06 января 2024, 13:56

Глава Лобни Демешко рассказал о работе оперативного штаба по вопросам отопления

Телеканал «360»
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Глава Лобни Игорь Демешко дал комментарий по ситуации с теплоснабжением на территории городского округа. Он рассказал о работе оперативного штаба и приложенных усилиях, чтобы вернуть тепло в дома местных жителей.

Демешко сообщил, что на телефоны ЕДС и в социальных сетях поступили обращения граждан касаемо вопроса низких параметров отопления по нескольким адресам.

«Мы экстренно собрали оперативный штаб по решению вопроса. Накануне произошел скачок напряжения, из-за которого в котельной ЦТП 13 на улице Чехова, а также в котельной на улице Жирохова, дом № 2 вышло из строя оборудование. Поломки устранены в кратчайшие сроки. Подача тепла и горячего водоснабжения в многоквартирные дома восстановлена», - рассказал Игорь Демешко.

Глава Лобни добавил, что на улицах Фестивальной, дом № 8, корпус № 2 и Кольцевой, дом № 1в параметры отопления в квартирах снизились из-за прорыва теплосети.

«Работы на трубопроводе начнутся, как только позволят погодные условия. Мы прибавили подпитку теплоносителя по данным адресам, чтобы нормализовать температуру в квартирах», - подчеркнул Игорь Демешко.

В заключение он добавил, что все указанные адреса находятся под контролем оперативного штаба, который работает круглосуточно.

Ранее проблемы с отоплением решили на улицах Жирохова и Чехова в Лобне.

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Лобня Отопление
06 января 2024, 14:31
Отопление в домах Лыткарина вернут к нормативам в ближайшие часы
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Сотрудники ремонтной бригады городской теплосети устранили локальную неисправность в инженерной системе в сжатые сроки — в 06:50 все работы были завершены. Котельную запустили на полную мощность.

В пресс-службе администрации городского округа подчеркнули, что в домах местных жителей станет теплее в ближайшее время.

«В течение двух часов температура стабилизируется и выйдет на нормативные параметры», - сообщила пресс-служба.

Сейчас тепло уже начало возвращаться в квартиры жителей Лыткарина.

«Да, батареи стали горячее - квартал 3а, д. 13. Спасибо! С Рождественским сочельником!» - отмечают жители города.

В администрации добавили, что на стабилизацию температуры в квартирах потребуется некоторое время. Также в случаях нештатной работы отопления в квартирах лыткаринцев просят обращаться по телефону дежурной части «ЕДДС Лыткарино»: 8-495-555-24-24, 8-495-555-70-01.

Ранее стало известно, что административные дела могут возбудить в Подмосковье из-за перебоев с подачей света и тепла.

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Отопление Лыткарино
06 января 2024, 13:36
Работу котельной «КСПЗ» стабилизировали в Подольске
Unsplash
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Специалисты стабилизировали работу котельной «КСПЗ» в Ногинске. Сотрудники аварийной бригады на протяжении всей ночи выявляли и ликвидировали прорывы.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил, что сейчас специалисты обеспечивают циркуляцию теплоносителя в сетях. Кроме того, началось поэтапное подключение многоквартирных домов.

Григорий Артамонов отдельно попросил местных жителей обратить внимание на работу батарей во время запуска отопления. Это поможет избежать затоплений и других неприятных инцидентов.

«В случае повреждения радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт», - добавил глава Подольска.

Сообщить о проблеме можно по номерам телефонов: 8(4967)50-00-50, 8(4967)55-57-98. Диспетчерская служба работает круглосуточно.

Ранее режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Климовск Подольска из-за отсутствия тепла. Соответствующее решение позволит привлечь дополнительные средства для ликвидации аварий.

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Подольск Отопление
06 января 2024, 13:05
Новый теплообменник на котельной «Выстрел» в Солнечногорске запустят к вечеру 6 января
Пресс-служба главы г.о. Солнечногорск
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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков рассказал о ходе восстановительных работ на котельной «Выстрел». Сейчас параметры по теплу и горячей воде растут, а новый теплообменник специалисты ЦЖКУ планируют запустить к вечеру 6 января.

Михальков подчеркнул, что работы, которые специалисты проводят не первый день, приносят результаты.

«Батареи действительно потеплели. Мы мониторим постоянно работу котельной. Все котлы, которые необходимо запустить, находятся в постоянной работе. За ночь, те работы, которые делали в течение ночи, делали не только на центральном отоплении, но и на ГВС. Плавно начинаем поднимать дальше», - рассказал Константин Михальков.

Он добавил, что специалисты не останавливаются и продолжают работы по монтажу нового теплообменника на котельной «Выстрел». Его запуск планируется вечером 6 января.

«По центральному отоплению практически на 10 градусов мы здесь температуру подняли, работы не останавливаются. И я думаю, к 18:00 работы плановые здесь уже завершатся по теплообменнику. Жители сразу же ощутят дополнительное тепло в батареях», - подытожил Михальков.

Ранее глава Солнечногорска Михальков сообщил, что в округе действуют 18 передвижных электростанций.

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Солнечногорск Отопление
06 января 2024, 12:03
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Климовск Подольска из-за отсутствия тепла
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Режим ЧС локального характера ввели из-за отсутствия отопления в многоквартирных домах, расположенных в северо-восточной части микрорайона Климовск в Подольске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«Режим ЧС, который действует со вчерашнего дня, позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы», - добавил он.

Из-за низких температур отопительная система города сильно промерзла, объяснил Артамонов, поэтому при запусках на магистральной линии начались прорывы. Чтобы восстановить теплоснабжение, аварийные бригады работали всю ночь.

Глава округа добавил, что запущенный накануне резервный котел работает в штатном режиме. Однако второй еще ремонтируют.

Жителям Подольска напомнили, что они могут оставить заявку на обследование батарей в квартирах по телефону 7-965-389-20-59. По вопросам подачи тепла следует обращаться по телефонам: (4967) 50-00-50, (4967) 55-57-98.

Временные пункты обогрева в микрорайоне Климовск развернули на базе гимназии имени Подольских курсантов и в ДК «Машиностроитель».

Ранее жителям Подольска пообещали поэтапный запуск тепла в дома. На Октябрьской площади работала полевая кухня с горячим питанием.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Коммунальные аварии

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