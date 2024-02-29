29 февраля 2024, 11:05

Глава Лобни Анна Кротова взяла под контроль расчистку кровель жилых домов от снега

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Глава городского округа Лобня Анна Кротова лично контролирует исполнение заявок жителей по уборке снега с кровель. Она также проводит встречи с владельцами квартир, пострадавшими от протечек.

Анна Кротова и руководитель следственного отдела по городским округам Лобня, Химки и Долгопрудный Следственного комитета по Московской области Алексей Татаркин посетили дом № 9 на улице Лермонтова.

«Мы хотели проконтролировать составление акта со стороны управляющей компании „ВСК - комфорт“. В квартире из-за протечки не только пришлось сливать воду с натяжного потолка. Из-за сырости образовался грибок, который распространился на большом участке стены. Здесь необходим локальный ремонт крыши», - рассказала Анна Владимировна.

Она отметила, что в ближайшие дни коммунальщики уберут наледь с крыши и устранят протечки. Кроме того, дом обследуют для признания его аварийным.

Всего в Лобне 362 жилых дома с плоскими крышами и 164 - со скатными. Более 100 из них уже расчистили с начала года. Сейчас альпинисты убирают снег на крыше дома № 6/3 на улице Ленина и дома № 3 на улице Мирная.

Напомним, сообщения о протечках крыш можно оставлять в Telegram-канале главы. Заместители Анны Кротовой еженедельно проводят обходы территорий и обрабатывают все обращения жителей.

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ЖКХ Лобня
29 февраля 2024, 11:44
Сельские старосты из Подмосковья смогут выступать с инициативами в местной администрации
Unsplash
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Сельские старосты из Подмосковья смогут предлагать инициативные проекты в местной администрации. Такой закон приняли в Мособлдуме на 78-м заседании.

Как рассказали в ведомстве, после принятия закона старосты смогут выступать с инициативными проектами в местную администрацию по важным вопросам для жителей населенного пункта. Кроме того, для них установят единую форму удостоверения.

«Такие решения поспособствуют еще большей активности со стороны старост в решении вопросов местного значения, и являются стимулом продолжать работу, зачастую выполняемую на добровольных началах», - сказал председатель Комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков.

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Законы Мособлдума
29 февраля 2024, 11:44
Подмосковные медучреждения получат 120 новых аппаратов УЗИ в 2024 году
Пресс-служба Минздрава МО
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Медучреждения Подмосковья получат свыше 120 аппаратов для диагностики внутренних органов в 2024 году. Технику закупят по нацпроекту «Здоровье» в рамках программы модернизации первичного звена.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, аппараты УЗИ необходимы для проведения качественного обследования внутренних органов.

«В прошлом году мы поставили в наши медучреждения более 170 единиц такой техники, в этом планируем закупить еще свыше 120 аппаратов УЗИ», - сказала она.

Оборудование поставят в едучреждения в течение года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно открыть поликлинику в поселке Октябрьском. Там будут обслуживать около 40 тысяч взрослых и детей.

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Больницы Поликлиники
29 февраля 2024, 10:54
Новую меру поддержки участников СВО и их семей ввели в Подмосковье
Медиасток.рф
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Мособлдума внесла изменения в закон об организации социального обслуживания в Подмосковье. Теперь родственники раненых бойцов СВО смогут находиться с ними во время реабилитации в центре «Ясенки».

Закон, по которому участники СВО могут проходить бесплатную реабилитацию в центре «Ясенки», принят в Подмосковье год назад. Теперь меру поддержки расширили.

«В 2023 году в центре прошли реабилитацию 79 участников СВО из Московской области. Новые решения считаю важными и очень нужными. Нашим раненым бойцам просто необходима поддержка, особенно со стороны родных, близких людей. И если на период реабилитации с ними будут рядом их любимые, уверен, лечение станет еще более эффективным», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Есть и еще одно нововведение. Теперь раненые бойцы смогут бесплатно пользоваться прокатными изделиями, необходимыми для реабилитации. Раньше такая возможность предоставлялась только ветеранам боевых действий.

День памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, отмечают 26 февраля в дивизии имени Дзержинского в Балашихе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время посещения воинской части встретился с семьями бойцов специальной военной операции и пообещал дальнейшую поддержку.

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Законы Ветераны Семья Мособлдума
29 февраля 2024, 10:44
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 29 февраля
Медиасток.рф
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Загруженность дорог в Подмосковье оценили в три балла утром 29 февраля. В этот день пробки образовались на нескольких шоссе в сторону Москвы.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на Ленинградском, Киевском, Варшавском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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