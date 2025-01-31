Глава Лобни Анна Кротова встретилась с министром транспорта Подмосковья

Анна Кротова и Марат Сибатулин рассмотрели содержание автомобильных дорог, в том числе ямочный ремонт и ремонт тротуаров, открытие новых маршрутов и закупку автобусов, строительство конкорса на станции «Лобня».

«Еще один вопрос касался перераспределения ряда дорог между муниципальным и региональным уровнем. Так как некоторые автомобильные дороги разделены на отрезки, ответственность за их содержание несут разные подрядчики. Объединение зон обслуживания облегчит их работу», - написала в своем телеграм-канале Анна Кротова.

Также стало известно, что в 2025 году в Лобне установят проекционные пешеходные переходы.