Глава Лобни Анна Кротова вручила первые паспорта еще 9 школьникам
В городском округе Лобня продолжается традиция торжественного вручения паспортов юным жителям. На очередной такой церемонии глава округа Анна Кротова вручила паспорта девяти школьникам.
Глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила юных жителей с получением паспорта и пожелала им хранить любовь к своей стране, верить в себя и свои возможности, а также не останавливаться на достигнутом.
«Получение паспорта - это и вступление во взрослую жизнь, и ответственность за поступки и решения. Дорогие ребята, верьте в себя, в свои силы, не переставайте мечтать и ставьте перед собой высокие цели», - написала в своем Telegram-канале Анна Владимировна.
В Лобне каждый подросток, достигший 14-летнего возраста, может получить паспорт в МФЦ или отметить этот важный момент более торжественно.
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