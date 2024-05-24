Глава Лобни Анна Кротова вручила первые паспорта еще 9 школьникам

Глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила юных жителей с получением паспорта и пожелала им хранить любовь к своей стране, верить в себя и свои возможности, а также не останавливаться на достигнутом.

«Получение паспорта - это и вступление во взрослую жизнь, и ответственность за поступки и решения. Дорогие ребята, верьте в себя, в свои силы, не переставайте мечтать и ставьте перед собой высокие цели», - написала в своем Telegram-канале Анна Владимировна.

В Лобне каждый подросток, достигший 14-летнего возраста, может получить паспорт в МФЦ или отметить этот важный момент более торжественно.

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