22 ноября 2024, 15:41

Глава Лобни Анна Кротова вручила 10 подросткам первые паспорта

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Церемония прошла в Музее истории города, где ребята не только стали полноправными гражданами, но и узнали много нового о родном крае.

На этот раз свой главный документ получили десять юных граждан. Глава городского округа Анна Кротова поздравила ребят и выразила уверенность, что скоро каждый из них внесет свой вклад в развитие родного города и всей страны.

«Для вас начинается новый этап жизни, и я уверена, что вы будете достойно представлять наш город», - отметила Анна Кротова.

После получения паспортов ребята посетили Музей истории города Лобня, где познакомились с выставкой, рассказывающей о становлении и развитии родного края. Экспозиция позволила узнать множество интересных фактов, связанных с историей города.

Традиция вручения паспортов в Лобне проводится ежемесячно, и в ней участвуют десятки подростков, которые достигают 14 лет.

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Паспорта Лобня
22 ноября 2024, 16:03
Студентам Павлово-Посадского техникума напомнили о вреде наркотиков
Пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
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В Павлово-Посадском техникуме прошла встреча студентов с медицинским психологом Андреем Перепелицыным. Он рассказал о вреде психоактивных веществ и их влиянии на здоровье.

В ходе мероприятия студенты узнали о важности правильного питания и физической активности для поддержания здоровья. Особое внимание было уделено опасности употребления наркотиков и других психоактивных веществ, а также последствиям для организма и психики. Андрей Перепелицын также поделился методами профилактики конфликтов, рассказав, как важно решать проблемы мирным путем.

Студенты активно участвовали в обсуждении, задавая вопросы и делясь своими мнениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Студенты Павловский посад
22 ноября 2024, 15:53
Жители Чехова могут заказать документы из МФЦ на дом
Медиасток.рф
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Теперь жители городского округа Чехов могут заказать документы из многофункционального центра с доставкой на дом. Это удобная возможность для тех, кто не может посетить центр лично.

Визит специалиста доступен бесплатно для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов первой и второй группы, а также для граждан старше 80 лет, которые не могут самостоятельно прийти. В других случаях услуга предоставляется за плату. Специалисты могут приехать в удобное время и место по предварительной договоренности.

С помощью выездного обслуживания можно подать документы на получение услуги или забрать уже готовые документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов МФЦ
22 ноября 2024, 15:43
Экскурсии по достопримечательностям Лобни провели для школьников округа
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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На время каникул для школьников Лобни организовали экскурсии по знаковым местам города, области и Москвы. Учащиеся посетили интересные объекты, где узнали много нового.

Одной из экскурсионных групп стал лицей «Авиатика». Школьники побывали в Московском планетарии, где узнали об истории Земли, создали искусственные облака и торнадо, а также сгенерировали электрическую энергию. Особое внимание ребята уделили демонстрации силы цунами и землетрясения.

Другая группа лицеистов посетила фабрику игрушек «Звезда». Дети смогли увидеть, как создаются сборные модели военной техники и настольных игр. «Все производство на фабрике роботизировано. Кто бы мог подумать, что для создания игрушек используют новейшие технологии!» - поделились впечатлениями школьники.

Кроме того, несколько классов отправились на фабрику глазированных сырков «Александров» и в музей истории молока и сырков. Дети познакомились с этапами производства, узнали много интересных фактов о молочных продуктах, а также прошли увлекательный квест и попробовали вкусные сырки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Экскурсии Школьники
22 ноября 2024, 15:39
Неделя психологии стартовала в лицее «Авиатика» в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В лицее «Авиатика» стартовала неделя психологии. В рамках мероприятий педагоги провели диагностику комфортности в коллективе и составили план тимбилдинга.

Одним из ярких событий недели стало «Коллективное планирование тимбилдинга». Почти все учителя лицея приняли участие в акции. На первом этапе мероприятия они использовали цветовую гамму, чтобы выразить свое психоэмоциональное состояние, в результате чего получилась яркая, разноцветная картина. Это позволило участникам лучше понять атмосферу в коллективе и настроиться на совместную работу.

На втором этапе педагоги совместно составили план мероприятий для сплочения команды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Психология

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