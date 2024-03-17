17 марта 2024, 20:31

Глава Лобни Анна Кротова вместе с семьей проголосовала на выборах президента

Телеканал «360»
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова проголосовала на выборах президента в школе № 5. Она отметила высокую организацию избирательного участка.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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Одним из первых на участке отдал свой голос 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Яков Клименко, который, несмотря на возможность проголосовать дома, предпочел прийти лично. В городе функционирует 35 избирательных участков, куда жители приходят голосовать всей семьей, как сделала глава городского округа.

Администрация организовала для голосующих фотозоны, подготовила угощения и подарки. Особое внимание уделили тем, кто голосует впервые. Им вручили футболки с символической надписью «Я уеду жить в Лобню».

Избирательные участки оборудованы всем необходимым для обеспечения конфиденциальности и безопасности голосования и работают с 8:00 до 20:00. После закрытия участков 17 марта начнется подсчет голосов.

Лобня Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 20:09
Депутат Мособлдумы Марк Черемисов проверил работу 14 избирательных участков в Старой Купавне
https://t.me/cheremisov_mk/4344
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов в ходе рабочей поездки посетил 14 избирательных участков в Старой Купавне. Вместе с начальником территориального управления Борисом Кондратюком они проверили состояние участков и провели беседы с председателями и членами УИК. Они отметили, что нарушений не обнаружено.

По словам участников выборов, процесс голосования проходит справедливо, каждый избиратель сохраняет тайну своего выбора и тем самым влияет на будущее страны.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на 1 января 2024 года в России численность избирателей составляет 112,3 миллиона человек, включая жителей новых территорий РФ. За пределами страны проживает еще 1,9 миллиона избирателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Мособлдума Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 18:15
Депутат Мособлдумы Лев Закиров оценил работу избирательного участка № 3211 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Депутат Думы Московской области Лев Закиров посетил избирательный участок № 3211 в Химках. Он отметил высокую явку избирателей и профессионализм уполномоченных наблюдателей.

Работа комиссии на участке организована в строгом соответствии с законом. Несмотря на возможность дистанционного голосования, многие жители предпочитают прийти и проголосовать лично, вместе с семьями. Лев Закиров сообщил, что проголосовал вместе с женой, используя бумажный бюллетень.

Голосование доступно как в традиционной форме на участках, так и через систему ДЭГ. Депутат муниципального Совета Алексей Федоров воспользовался последним вариантом для того, чтобы отдать свой голос. Он напомнил, что в Химках функционируют 119 избирательных участков, которые открыты для голосования с 8:00 до 20:00. Право голоса имеют все граждане старше 18 лет. На участках обеспечена видеофиксация процесса, а за порядком следят общественные наблюдатели.

Информация о местоположении участков и кандидатах доступна на официальном цифровом сервисе Центральной избирательной комиссии России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Химки Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 18:00
Герой СВО Игорь Старовойт проголосовал на президентских выборах в Серпухове
Телеканал «360»
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Герой СВО, кавалер ордена Мужества Игорь Старовойт проголосовал на выборах президента России в Серпухове. Сам мужчина проживает в деревне Большое Грызлово.

Игорь Старовойт участвовал в специальной военной операции в прошлом году, получил серьезное ранение, лишился ноги, но продолжает жить полноценной жизнью. Он прошел курс реабилитации, ему установили современный протез.

Сейчас он служит в военкомате, в этом году завоевал серебро международного кубка по паралимпийскому пауэрлифтингу. На избирательный участок он пришел с женой и маленьким сыном.

«Выборы - это очень ответственное мероприятие, важный день в истории нашей страны. Мы пришли проголосовать за будущее, за будущее наших детей, за мирное небо над головой», - рассказал Игорь Старовойт.

Он также призвал отнестись к выборам с особой ответственностью, поскольку сейчас Россия продолжает проведение СВО.

«Эти выборы в этом году - особенные. Они проходят во время специальной военной операции, в такое тяжелое время для нашей страны. Нужно отнестись с полной серьезностью и ответственностью», - подытожил мужчина.

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Серпухов Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 17:25
Делегация иностранных наблюдателей проверила работу избирательного участка в Истре
Телеканал «360»
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Делегация иностранных наблюдателей приехала в Истру. Ее представители осмотрели избирательный участок, расположенный в молодежном центре «Мир», а также поделились впечатлениями от процесса.

Один из наблюдателей Абубакар Савадого отметил важность поездки в Россию для всей делегации, поскольку здесь они смогут получить новые знания о процессе выборов.

«Для нас это очень важно приехать сюда. Хотя основная цель нашей поездки - это наблюдение, нам есть чему поучиться. Например, электронному голосованию» - отметил Абубакар Савадого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Истра Выборы президента — 2024

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