Глава Лобни Анна Кротова вместе с семьей проголосовала на выборах президента

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Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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Одним из первых на участке отдал свой голос 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Яков Клименко, который, несмотря на возможность проголосовать дома, предпочел прийти лично. В городе функционирует 35 избирательных участков, куда жители приходят голосовать всей семьей, как сделала глава городского округа.

Администрация организовала для голосующих фотозоны, подготовила угощения и подарки. Особое внимание уделили тем, кто голосует впервые. Им вручили футболки с символической надписью «Я уеду жить в Лобню».

Избирательные участки оборудованы всем необходимым для обеспечения конфиденциальности и безопасности голосования и работают с 8:00 до 20:00. После закрытия участков 17 марта начнется подсчет голосов.