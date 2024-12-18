Глава Лобни Анна Кротова рассказала об итогах 2024 года

Три социальных объекта ввели в эксплуатацию в Лобне в этом году. Это инженерно-технический лицей «Авиатика» на 2200 мест и два детских сада.

Работы в 2024 году шли и в существующих образовательных учреждениях округа. Так, реконструировали школу № 7, завершается капремонт школы № 5.

В 2025 году капитально отремонтируют корпус детского сада «Чайка» и пристройки к детскому саду «Золотой петушок». Работы проведут при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Также в уходящем году в Лобне получили разрешение на ввод в эксплуатацию центральной поликлиники. Ее будут открывать поэтапно.

Обновления затронули и центральный парк Лобни. Здесь благоустроили 17 гектаров территории: появилось освещение, камеры видеонаблюдения, детская и спортивная площадки, зона амфитеатра и новая сцена.

Сквер защитников Москвы обновят в 2025 году. Благодаря этому проекту в нем появится зона отдыха с площадками для стрит-бола, волейбола, настольного тенниса и памп-трека.

В этом году силами администрации муниципалитета посадили более 1000 деревьев, около 5000 тюльпанов, а также кусты на придомовых территориях. Также во дворах провели работы по комплексному благоустройству.

Кроме того, благодаря поддержке губернатора Московской области в Лобне привели в порядок 46 троп и тротуаров. Работы продолжат и в следующем году.

Автобусный парк также обновили в Лобне в этом году. Мониторинг работы общественного транспорта ведут регулярно и оперативно реагируют на замечания и обращения жителей.

В 2024 году в Лобне построили Северный обход. Его откроют до конца года. Началось проектирование того же обхода к микрорайону Восточный. Также в округе отремонтировали за год восемь дорог.

Отметим, что в муниципалитете регулярно проходили встречи в формате выездных администраций. Не только в различных населенных пунктах, но и на предприятиях. Практика получилась эффективной. Ее продолжат в 2025 году.