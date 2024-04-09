Глава Лобни Анна Кротова проверила состояние торговых объектов в микрорайоне Москвич

В честь Дня беременных в Истре прошел праздничный фестиваль. Участие в мероприятии приняли больше 100 семейных пар.

В честь Дня беременных в Истре, в молодежном центре «Мир», прошел праздник. Его инициатором уже второй год подряд становится заведующая женской консультацией Истринской больницы. Более 100 пар пришли на праздник. Они участвовали в мастер-классах, получали полезные советы от акушеров и задавали вопросы, а аниматоры присматривали за малышами.

«Такое мероприятие мы проводим уже не в первый раз. Видим к нему интерес. И очень важно, что будущие мамочки приходят вместе со своими мужьями, ведь в период беременности, подготовки к родам, необходима и мужская поддержка. Некоторые из мужчин даже не представляют, что может испытывать женщина, к примеру, во время самих родов. И мы такую возможность папам предоставляем с помощью электромиостимулятора, чтобы те смогли ощутить, что такое схватки. Конечно, не в полном мере, но всё же», - прокомментировала Айшат Вагабова.

Инициатором фестиваля уже второй год подряд становится заведующая женской консультацией Истринской больницы. Для участников подготовили интересные мастер-классы и лекции от акушеров. Некоторые пары пришли на праздник с детьми, за ними присматривали аниматоры, пока родители были заняты.

«Очень важно, что будущие мамочки приходят вместе со своими мужьями, ведь в период беременности, подготовки к родам, необходима и мужская поддержка. Некоторые из мужчин даже не представляют, что может испытывать женщина, к примеру, во время самих родов. И мы такую возможность папам предоставляем с помощью электромиостимулятора, чтобы те смогли ощутить, что такое схватки», - прокомментировала Айшат Вагабова.

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