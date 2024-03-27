27 марта 2024, 13:18

Глава Лобни Анна Кротова проверила состояние дворовых территорий

Администрация Лобня г.о.
Читайте нас в: Google Новости

Глава городского округа Лобня Анна Кротова ежедневно совершает утренние обходы. Сегодня она с очередной инспекцией вышла для проверки содержания домов на Батарейной улице и на проезде Шадунца. Кроме того, она проконтролировала состояние дворовых территорий и их уборку.

Анна Кротова подчеркивает, что у нее возникли вопросы к содержанию детской площадки.

«Детская площадка между домами требует уборки. Дала распоряжение привести ее в порядок», - указала Анна Кротова.

Кроме того, глава муниципалитета провела осмотр подъездов и подвальных помещений. Она также сделала замечания представителям управляющей компании по качеству уборки помещений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня
27 марта 2024, 15:08
Антитеррористическую тренировку провели в школе в Дубне
Пресс-служба администрации города или района
Читайте нас в: Google Новости
Свыше 600 детей и 43 педагога эвакуировали в школе в Дубне в рамках антитеррористической тренировки. Ее провели для налажвания взаимодействия между силовыми структурами и образовательным учреждением.

Как рассказали в администрации округа, темой тренировки стала эвакуация в случае обнаружения взрывного устройства. Его обнаружил охранник, после чего всех оповестил о находке.

Дети и взрослые организованно покинули здание. За считанные минуты к школе прибыла Росгвардия и полиция, а подъезды к учреждению перекрыли машины. Кинологи осмотрели здание с собаками.

«Есть ряд нюансов, над которыми надо будет поработать как педагогическому составу школы, так и силовому блоку - действия при эвакуации, прибытии и своевременности обнаружения взрывоопасного предмета. В целом, учения прошли на достойном уровне», - отметил начальник управления безопасности администрации Дубны Вадим Козырев.

Такие тренировки в Дубне проводят регулярно, чтобы наладить взаимодействие между сотрудниками силового блока и школой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Дубна
27 марта 2024, 15:03
Дорожные службы в Лобне привели в порядок 34 остановочных павильона
Читайте нас в: Google Новости
Подготовка дорожной сети к теплому сезону началась в Лобне. Городские службы привели в порядок 34 остановочных павильона, убрали мусор на дорогах и тротуарах.

Рабочие собрали мусор на 10 километрах улиц Лобни, а также убрали смет на 6,5 километров дорог.

«Эта работа ведется ежедневно. С первого апреля переходим в усиленный режим месячника чистоты и благоустройства. Дорожники приступят к мойке остановочных пунктов, других объектов дорожного хозяйства», - рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Она добавила, что Управление по работе с территориями вскоре займется высадкой цветов на городских улицах. А управляющие организации начнут сезонный ремонт спортивных и детских площадок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Дороги
27 марта 2024, 14:58
Тренер из Химок Нарт Цамакаев переехал в собственную квартиру благодаря соципотеке
Администрация Химки г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Тренер по греко-римской борьбе из Химок получил сертификат на покупку жилья и приобрел собственную квартиру. Это стало возможным благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева под названием «Социальная ипотека».

Нарт Цамакаев трудится в химкинской спортивной школе олимпийского резерва по единоборствам и имеет опыт работы с детьми более 20 лет. Он уделяет особое внимание воспитанию своих учеников и является примером для молодежи, направляя их энергию в нужное русло.

По программе «Социальной ипотеки» Цамакаев смог объединить своих родных - долгое время семья проживала раздельно из-за отсутствия собственного жилья.

«Хотя ремонт еще идет полным ходом, мы уже въехали. Все доведем до ума постепенно», - поделился тренер Нарт Цамакаев.

Ранее благодаря программе «Социальной ипотеки» свои квартиры в Химках смогли приобрести фельдшер скорой медицинской помощи Татьяна Ефимова, акушер-гинеколог Анна Якубяк и врач-онколог Жавагьир Абдуллаев, которые купили жилье на вторичном рынке рядом с местом работы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Ипотека Социальная ипотека
27 марта 2024, 14:54
Спасатели из Одинцова провели учения на объектах с массовым пребыванием людей
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Одинцовского «Мособлпожспаса» провели учения по эвакуации и отработке действий при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей. Тренировку провели в культурно-досуговом центре имени Кобзона в селе Успенское.

Командир 244-й пожарно-спасательной части Владислав Беляев разъяснил план действий при возникновении пожара или чрезвычайной ситуации. Спасатели провели инструктаж и занятия с персоналом учреждений, а также напомнили правила использования средств пожаротушения.

Начальник части уточнил, что подобные учения необходимы для того, чтобы все люди в чрезвычайной ситуации смогли быстро принимать грамотные решения, которые сохранят здоровье и жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спасатели

Новости по теме