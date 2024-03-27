Глава Лобни Анна Кротова проверила состояние дворовых территорий
Глава городского округа Лобня Анна Кротова ежедневно совершает утренние обходы. Сегодня она с очередной инспекцией вышла для проверки содержания домов на Батарейной улице и на проезде Шадунца. Кроме того, она проконтролировала состояние дворовых территорий и их уборку.
Анна Кротова подчеркивает, что у нее возникли вопросы к содержанию детской площадки.
«Детская площадка между домами требует уборки. Дала распоряжение привести ее в порядок», - указала Анна Кротова.
Кроме того, глава муниципалитета провела осмотр подъездов и подвальных помещений. Она также сделала замечания представителям управляющей компании по качеству уборки помещений.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».