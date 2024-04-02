Глава Лобни Анна Кротова проверила содержание жилого дома на улице Чехова

«Дала указание дорожным службам сегодня привести в порядок территорию за домом - перед школой № 8. Придомовая территория выглядит неплохо, но во дворе необходимо провести уборку», - отметила Анна Владимировна.

Все поручения главы выполнят к середине апреля.

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По словам главы городского округа Лобня Анны Кротовой, контейнерная площадка во дворе дома № 9 на улице Чехова - в хорошем состоянии. В ближайшее время здесь также приведут в порядок игровую площадку.

Затем глава осмотрела и подвал дома, где насос откачивает талые воды. После управляющая организация проведет санобработку и дератизацию помещения.