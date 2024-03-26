Глава Лобни Анна Кротова проверила содержание улицы Жирохова

«Ко двору и подъездам претензий у меня нет. Здесь уже во всю весна, чисто, убрано, радует глаз. Поднялась на крышу, чтобы проверить котельную. Здесь тоже все хорошо», - отметила Кротова.

Жители дома обратились с просьбой установить столбики, чтобы ограничить парковку на тротуаре и починить секции ограждения спортивной площадки. По словам главы округа, необходимое оборудование уже закуплено.

Помимо этого, во время обхода Анна Кротова поручила профильным службам очистить межквартальный проезд. Работы проведут в ближайшее время.

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