Глава Лобни Анна Кротова проверила работу валидаторов в городских автобусах

Опробовав систему безналичного расчета Тройкой, Анна Кротова подтвердила, что работа системы корректна, и призвала пассажиров пользоваться картой для оплаты проезда. Оплата проезда в Подмосковье возможна только безналичным способом - банковскими, социальными или транспортными картами.

Специалисты администрации проводят рейды, нацеленные на контроль над тем, чтобы пассажиры вовремя оплачивали проезд и водители не принимали наличные деньги или банковские переводы. Такие рейды проходят по всей Московской области, но Лобне уделяют особое внимание.

Главная цель таких проверок - приучить пассажиров оплачивать проезд картами, а также водителей к оплате за проезд исключительно с помощью банковских карт или без наличных средств.

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