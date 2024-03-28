Глава Лобни Анна Кротова проверила работу управляющих компаний на улице Ленина

Корпуса дома № 23 на улице Ленина в Лобне обслуживаются разными организациями. При этом жители корпуса № 13 не довольны работой коммунальных служб. Они проголосовали за смену управляющей компании. Сейчас документы находятся на рассмотрении в Главном управлении регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.

Этот и другие вопросы по обслуживанию придомовой территории обсудила на встрече с жителями глава городского округа Лобня Анна Кротова. Во время обхода обращения жителей подтвердились: не убран снег с козырьков подъездов, в подвале - сыро, а лифты работают с перебоями. Администрация округа посодействует горожанам в процессе смены управляющей компании.

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